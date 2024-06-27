Страны Балтии и Польша хотят построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония в среду, 26 июня, призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью ответит на острую необходимость защиты ЕС от военных и гибридных угроз», - говорится в письме глав четырех государств, которое цитирует агентство Reuter. Письмо адресовано председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Среди гибридных угроз со стороны РФ и Беларуси авторы письма выделили дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и провоцирование мигрантов из третьих стран на пересечение границ.

Строительство линии обороны обойдется в 2,5 млрд евро

В письме подчеркивается, что масштабы и стоимость этого проекта требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке как в политическом, так и в финансовом плане. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с РФ и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро, пишет Reuters.

Инвестиции в европейскую оборону - одна из главных тем обсуждения на предстоящем заседании Европейского совета 27-28 июня, на котором соберутся главы государств и правительств 27 стран ЕС.