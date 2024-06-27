Будет праздник В квартале Теллискиви произошли грандиозные изменения

Находящаяся перед рестораном Literaat большая парковка преобразована в парк площадью более 5000 м2. 3 июля состоится официальное открытие.

Открытие парка знаменует начало новой эры для Теллискиви. В ближайшие годы район будет дополнен несколькими зелеными и парковыми зонами, площадями и развлекательными пространствами. Новый Теллискиви объединяет деловую среду с качественным и ориентированным на человека городским пространством.

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Руководитель ресторана Literaat Хейди Кууск отмечает, что уличное пространство оказывает значительное влияние на обслуживающие заведения, а повышение значимости природы в городской среде придает предприятиям дополнительную ценность.

«Люди становятся все более экологически сознательными и умеют ценить чистую и здоровую среду», - сказала Кууск. Она добавила, что активное озеленение Теллискиви поддерживает приток гурманов как из местных, так и из отдаленных районов.

Новое лицо Теллискиви. Фото: Хелен Трууверк

Проект парка Теллискиви был разработан ландшафтными архитекторами VÄLI: Кристианом Нигулом, Кади Нигул, Кадри Уусен и Катарийной Лепику. Главная идея проекта - создание центральной улицы от Балтийского вокзала через здание «М», которое впервые стало доступно для прохода благодаря строительству парка.

Это открывает уникальную возможность увидеть здание «М» изнутри. Парк способствует расширению ресторанов на открытом воздухе, создавая живую атмосферу и приятное настроение.

Так неприглядно выглядело это место до реконструкции. Фото: Частный архив.

Зеленые зоны создают благоприятную среду как для людей, так и для насекомых и микроорганизмов. Дождевые клумбы обеспечивают необходимый водооборот: дождевая вода управляется локально, что позволяет растениям и другим живым организмам получать необходимую влагу. На крышах навесов используется травяное покрытие, смягчающее влияние высоких температур.

Открытие парка состоится 3 июля и на нем выступят Ярек Касар, Тимо Вендт и Джоэлле. Атмосферу создаст DJ Танель Матсалу, а завершится вечер показом фильма «Человек, который украл Бэнкси» в открытом кинотеатре. Это мероприятие станет началом летнего кинопоказа на открытом воздухе и предвосхищает открытие 5 июля в Теллискиви выставки всемирно известного художника Бэнкси.

Расписание мероприятий на открытии парка 18:00 DJ Танель Матсалу 19:00 Ярек Касар 21:00 Тимо Вендт и Джоэлле 23:00 Открытый кинотеатр Теллискиви: «Человек, который украл Бэнкси»