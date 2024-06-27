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Россия ответила на планы Эстонии создать линию обороны на границе

rus.postimees.ee
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула властям Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на садо-мазохизм, комментируя планы создания линии обороны вдоль границ ЕС с РФ и Беларусью.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала новости о планах создания линии обороны на восточной границе НАТО. О том, что власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обратились в еврокомиссию за поддержкой проекта линии обороны, в четверг 27 июня сообщили европейские СМИ.

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