Россия ответила на планы Эстонии создать линию обороны на границе

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала новости о планах создания линии обороны на восточной границе НАТО. О том, что власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обратились в еврокомиссию за поддержкой проекта линии обороны, в четверг 27 июня сообщили европейские СМИ.