Зюлейха Измаилова: я должна поблагодарить членов правления «Ээсти 200», которые решили исключить меня из партии

Депутат Рийгикоку Зюлейха Измаилова в течение своей политической карьеры состояла в разных партиях. Совсем недавно она со скандалом покинула «Ээсти 200», после чего вступила в Социал-демократическую партию, в которой уже была с 2005 по 2012 годы. Также у нее был продолжительный период в Партии зеленых, членом которой она являлась с 2015 по 2022 годы. Что она сама думает о столь частой смене партий и почему решила вернуться в СДПЭ?