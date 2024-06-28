Депутат Рийгикоку Зюлейха Измаилова в течение своей политической карьеры состояла в разных партиях. Совсем недавно она со скандалом покинула «Ээсти 200», после чего вступила в Социал-демократическую партию, в которой уже была с 2005 по 2012 годы. Также у нее был продолжительный период в Партии зеленых, членом которой она являлась с 2015 по 2022 годы. Что она сама думает о столь частой смене партий и почему решила вернуться в СДПЭ?
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Зюлейха Измаилова: я должна поблагодарить членов правления «Ээсти 200», которые решили исключить меня из партии
31 мая руководство партии «Ээсти 200» решило исключить из своих рядов Зюлейху Измаилову. Причиной стало неоднократные нарушения устава партии, как сообщили представители партии.