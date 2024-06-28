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Зюлейха Измаилова: я должна поблагодарить членов правления «Ээсти 200», которые решили исключить меня из партии

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Зюлейха Измаилова.
Зюлейха Измаилова. Фото: Mihkel Maripuu

Депутат Рийгикоку Зюлейха Измаилова в течение своей политической карьеры состояла в разных партиях. Совсем недавно она со скандалом покинула «Ээсти 200», после чего вступила в Социал-демократическую партию, в которой уже была с 2005 по 2012 годы. Также у нее был продолжительный период в Партии зеленых, членом которой она являлась с 2015 по 2022 годы. Что она сама думает о столь частой смене партий и почему решила вернуться в СДПЭ?

31 мая руководство партии «Ээсти 200» решило исключить из своих рядов Зюлейху Измаилову. Причиной стало неоднократные нарушения устава партии, как сообщили представители партии.

В тот же день она заявила, что считает решение правления абсурдным, поскольку, по ее словам, она придерживалась обещаний партии: «Я удивлена. Если в этой партии все решается так, что инакомыслие не принимается и людей силком выгоняют, то мне ничего не остается делать, как смириться с этим».

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