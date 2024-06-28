Карис: выдвижение Каллас в кандидаты на пост главы евродипломатии – признание и для Эстонии

«Решение Евросовета назначить премьер-министра Каю Каллас кандидатом на пост главного дипломата ЕС - это большое признание для нее и Эстонии», - написал глава государства в социальных сетях.

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Он также поздравил ее с выдвижением и пожелал удачи на пути к тому, чтобы стать следующим верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Прокомментировал новость и глава МИД ЭР Маргус Цахкна: «Это признание политической деятельности Каи Каллас в Европе, а также признание внешней политики Эстонии в целом. Это важное решение подтверждает, что наша внешняя политика была на правильном пути, четкой, конструктивной и смелой».