Президент Эстонии Алар Карис отреагировал на решение Европейского совета выдвинуть премьер-министра Каю Каллас на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
Карис: выдвижение Каллас в кандидаты на пост главы евродипломатии – признание и для Эстонии
«Решение Евросовета назначить премьер-министра Каю Каллас кандидатом на пост главного дипломата ЕС - это большое признание для нее и Эстонии», - написал глава государства в социальных сетях.
Он также поздравил ее с выдвижением и пожелал удачи на пути к тому, чтобы стать следующим верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Прокомментировал новость и глава МИД ЭР Маргус Цахкна: «Это признание политической деятельности Каи Каллас в Европе, а также признание внешней политики Эстонии в целом. Это важное решение подтверждает, что наша внешняя политика была на правильном пути, четкой, конструктивной и смелой».