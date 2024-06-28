Сначала об инциденте стало известно из Facebook-группы, где началось бурное обсуждение произошедшего. Кто-то встал на сторону молодых парней, кто-то, наоборот, писал, что отказ носить украинскую символику равняется поддержке российской агрессии. Кайтселийт подтвердил, что такой случай на параде имел место, но последующие комментарии не дал.

Однако поговорить о ситуации с Rus.Postimees согласилась мама одного из ребят, которых отстранили от участия в параде. По ее словам, сын позвонил по пути домой и сообщил, что участвовать в параде не будет. «Руководитель сказал им, что они - позор государства, и в колонне на параде им не место», - рассказала Мария (имя изменено).