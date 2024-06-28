Новость о том, что нескольких молодых ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде в честь Дня победы в Нарве из-за отказа надеть ленты с цветами украинского флага вызвала большой общественный резонанс. На данный момент в организации ведется внутреннее расследование, но мама одного из мальчиков согласилась прокомментировать ситуацию.
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«Сказали, что они – позор государства»: что говорят родители ребят, отстраненных от участия в параде в Нарве (1)
Сначала об инциденте стало известно из Facebook-группы, где началось бурное обсуждение произошедшего. Кто-то встал на сторону молодых парней, кто-то, наоборот, писал, что отказ носить украинскую символику равняется поддержке российской агрессии. Кайтселийт подтвердил, что такой случай на параде имел место, но последующие комментарии не дал.