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«Сказали, что они – позор государства»: что говорят родители ребят, отстраненных от участия в параде в Нарве (1)

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Генеральная репетиция парада Дня победы прошла накануне вечером на Петровской площади Нарвы.
Генеральная репетиция парада Дня победы прошла накануне вечером на Петровской площади Нарвы. Фото: Ilja Smirnov

Новость о том, что нескольких молодых ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде в честь Дня победы в Нарве из-за отказа надеть ленты с цветами украинского флага вызвала большой общественный резонанс. На данный момент в организации ведется внутреннее расследование, но мама одного из мальчиков согласилась прокомментировать ситуацию. 

Сначала об инциденте стало известно из Facebook-группы, где началось бурное обсуждение произошедшего. Кто-то встал на сторону молодых парней, кто-то, наоборот, писал, что отказ носить украинскую символику равняется поддержке российской агрессии. Кайтселийт подтвердил, что такой случай на параде имел место, но последующие комментарии не дал. 

Однако поговорить о ситуации с Rus.Postimees согласилась мама одного из ребят, которых отстранили от участия в параде. По ее словам, сын позвонил по пути домой и сообщил, что участвовать в параде не будет. «Руководитель сказал им, что они - позор государства, и в колонне на параде им не место», - рассказала Мария (имя изменено). 

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