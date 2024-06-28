Кто станет новым премьер-министром? Партия реформ объявит имя кандидата в эту субботу

По словам члена правления Партии реформ Урмаса Паэта, голосования на собрании не было: большинство согласилось с тем, что важен временной фактор. Встреча прошла в мягкой форме, и все, кто придерживался альтернативного мнения, согласились принять другой вариант.

Айвар Сыэрд выступил за то, чтобы председателя и премьер-министра выбирали в более широком кругу: «Я поддержал мнение, что выбирать надо на общем собрании. Выбирать кандидатов в премьер-министры завтра, так как сделать это нужно как можно быстрее, - этот аргумент слаб. Но на завтрашнем голосовании я проголосую».

Министр обороны Ханно Певкур не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Партии реформ

Ханно Певкур написал в соцсетях, что в связи с проблемами, стоящими сегодня перед Эстонией, он решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Партии реформ.

«В Европе идет война, и Эстонии в этой ситуации не нужен правительственный кризис и политические препирательства. Нам нужна стабильность для Эстонии и для партии. Наша главная задача - обеспечить безопасность Эстонии: военную, экономическую и в плане сохранения нации, - сообщил он. - Пока что я останусь министром обороны. Каким будет мое будущее в эстонской политике, станет ясно после избрания нового лидера Партии реформ. На последних парламентских выборах народ Эстонии дал мне второй после премьер-министра результат по численности избирателей по всей стране, и в течение последнего года я был самым надежным членом правительства. Поэтому я могу заверить вас, что, независимо от того, что произойдет в будущем, я буду служить своим избирателям и всему эстонскому народу с полной самоотдачей».

По словам Певкура, приближается саммит НАТО, запланированы встречи с новым министром обороны Великобритании и министром обороны США. «Эти отношения будут основаны на личном доверии и контактах, поэтому, возможно, в интересах Эстонии сохранить своих союзников и продолжить начатое», - резюмировал он.