Певкур: я не буду претендовать на пост председателя Партии реформ

Ханно Певкур написал, что в связи с проблемами, стоящими сегодня перед Эстонией, он решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Партии реформ.

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«В Европе идет война, и Эстонии в этой ситуации не нужен правительственный кризис и политические препирательства. Нам нужна стабильность для Эстонии и для партии. Наша главная задача - обеспечить безопасность Эстонии: военную, экономическую и в плане сохранения нации, - сообщил он. - Пока что я останусь министром обороны. Каким будет мое будущее в эстонской политике, станет ясно после избрания нового лидера Партии реформ.

На последних парламентских выборах народ Эстонии дал мне второй после премьер-министра результат по численности избирателей по всей стране, и в течение последнего года я был самым надежным членом правительства. Поэтому я могу заверить вас, что_ независимо от того, что произойдет в будущем, я буду служить своим избирателям и всему эстонскому народу с полной самоотдачей».

По словам Певкура, приближается саммит НАТО, запланированы встречи с новым министром обороны Великобритании и министром обороны США. «Эти отношения будут основаны на личном доверии и контактах, поэтому, возможно, в интересах Эстонии сохранить своих союзников и продолжить начатое», - резюмировал он.