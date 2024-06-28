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«Перспективы плохие»: Кремль прокомментировал попадание Каи Каллас в Еврокомиссию (1)

rus.postimees.ee
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Дмитри Песков, Сергей Лавров и Владимир Путин без улыбок смотрят не на запад, а на восток. Переговоры в Казахстане, ноябрь 2023 года.
Дмитри Песков, Сергей Лавров и Владимир Путин без улыбок смотрят не на запад, а на восток. Переговоры в Казахстане, ноябрь 2023 года. Фото: Reuters / Scanpix

Пресс-секретарь Путина оценил будущие отношения России с руководством Европейского союза при верховном представителе по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас.

«Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие», - цитируют в пятницу, 28 июня, российские СМИ заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Оценили в Кремле и дальнейшее взаимодействие с Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

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