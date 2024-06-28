«Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие», - цитируют в пятницу, 28 июня, российские СМИ заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.