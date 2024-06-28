Сегодня днем спасатели выехали на улицу Хярма в Раквере, где на подстанции произошел взрыв и повалил дым. Вскоре после этого произошел сбой и в Кивиыли.
В Раквере на подстанции произошел взрыв, в Кивиыли у двух тысяч клиентов пропало электричество
Перевод: Сергей Светлов
На подстанции в Раквере, вероятно из-за жаркой погоды, произошло короткое замыкание, в результате которого произошел взрыв. Спасатели в настоящее время проверяют место происшествия. Также вызваны электрики.
Согласно карте отключений Elektrilevi, по состоянию на 15:57 в этом районе без электричества осталось 337 клиентов.
Около половины пятого вечера электричество пропало у более чем двух тысяч жителей Кивиыли. По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной стал сбой в подземном кабеле, и восстановление соединения займет около двух часов. По состоянию на 16:50 без электричества оставалось еще 1256 клиентов.
Это уже четвертая поломка подстанции в Ляэне-Вирумаа за последние дни; подобные случаи произошли вчера вечером в городе Тапа и деревне Кику.
Кристи Рейланд сообщила, что жаркая погода последних дней привела к многочисленным сбоям по всей Эстонии. «В случае с инцидентами в Ляэне-Вирумаа перегревались соединения кабелей на подстанциях, и соединения предыдущего поколения выходили из строя. Однако, как правило, такие сбои не приводят к пожарам, если только искра не попадет на пересушенную почву», - сказала она.
Кроме того, рано утром в пятницу около часа ночи электричество также пропало в районах Имасту и Пыйма. «В этом случае одно из креплений кабеля сломалось, и кабель упал на траверс, то есть на металлическую часть электрического столба, - прокомментировала Рейланд. - Электросеть очень тесно взаимосвязана. Один сбой, создающий аномалии во всей системе, может вызвать несколько новых мест сбоев. Мы не обнаружили злонамеренных действий в ходе этих событий».
Аварии на подстанциях за последние сутки:
27.06.
- В 14:26 поступило сообщение о взрыве и дыме на подстанции на улице Рохелине в Тапа. Во время присутствия спасателей на подстанции произошло три мощных взрыва, но дыма и пламени не было. Территория была ограждена лентой безопасности, и на место были вызваны электрики.
- В 17:48 в деревне Кику волости Кадрина на подстанции был замечен дым, а затем загорелось поле. Спасатели проверили территорию, и на место прибыли электрики.
- В 19:56 в той же деревне у автобусной остановки произошел взрыв на подстанции, и вокруг загорелась трава. Небольшой пожар был потушен спасателями, и на место были вызваны электрики.
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