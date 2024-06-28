В Раквере на подстанции произошел взрыв, в Кивиыли у двух тысяч клиентов пропало электричество

Перевод: Сергей Светлов

На подстанции в Раквере, вероятно из-за жаркой погоды, произошло короткое замыкание, в результате которого произошел взрыв. Спасатели в настоящее время проверяют место происшествия. Также вызваны электрики.

Согласно карте отключений Elektrilevi, по состоянию на 15:57 в этом районе без электричества осталось 337 клиентов.

Около половины пятого вечера электричество пропало у более чем двух тысяч жителей Кивиыли. По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной стал сбой в подземном кабеле, и восстановление соединения займет около двух часов. По состоянию на 16:50 без электричества оставалось еще 1256 клиентов.

Это уже четвертая поломка подстанции в Ляэне-Вирумаа за последние дни; подобные случаи произошли вчера вечером в городе Тапа и деревне Кику.

Кристи Рейланд сообщила, что жаркая погода последних дней привела к многочисленным сбоям по всей Эстонии. «В случае с инцидентами в Ляэне-Вирумаа перегревались соединения кабелей на подстанциях, и соединения предыдущего поколения выходили из строя. Однако, как правило, такие сбои не приводят к пожарам, если только искра не попадет на пересушенную почву», - сказала она.