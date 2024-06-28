Перевод: Сергей Светлов

«Возможно, случится чудо, но я думаю, что завтра число членов останется около 400, - сказал один из инициаторов создания партии, Яак Валге. - Если мы достигнем требуемого числа только в августе, то, возможно, зарегистрируемся в сентябре, когда планируется наш первый конгресс».

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Валге сказал, что в новую партию приглашаются те люди с националистическими, консервативными и демократическими взглядами, которые до сих пор не имели достойного выхода в политику, которые по различным причинам не хотели быть с EKRE или которым не нравились некоторые элементы их политики.

«Мы хотели бы привлечь больше интеллектуалов, людей с высшим образованием, - сказал Валге. - Мы также хотели бы развивать у нас консервативную группу по охране природы, и молодые люди могли бы к нам присоединиться».

Первым испытанием новой партии будут местные выборы, и, по мнению Валге, трудно представить, что в Тарту ситуация у них будет хуже, чем у EKRE: «У нас есть люди, известные и без бренда EKRE - Сильвер Куузик, Индрек Калда, Индрек Хирв и другие».