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МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В БЕДЕ Полиция ищет пропавших 76-летнюю Сирье и 83-летнюю Эеви

rus.postimees.ee
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Эеви (слева) и Сирье (справа).
Эеви (слева) и Сирье (справа). Фото: PPA/PM kollaaž

Полиция просит помощи в поисках 76-летней Сирье и 83-летней Эеви, которые сегодня около 16:45 ушли из дома престарелых Villa Alfredi в поселке Пеэтри волости Ярва. Женщины могут оказаться в беде без посторонней помощи.

Рост Сирье - примерно 165 см, она худощавого телосложения. У нее короткие бело-седые волосы. Покидая дом престарелых, на ней, вероятно, были черные штаны и черный свитер.

Рост Эеви также примерно 165 см, она худощавого телосложения и может носить платок на голове. Покидая дом престарелых, на ней были черные штаны и черная толстовка.

Полиция проверила различные места, где могли бы находиться женщины, но пока безуспешно. Полиция просит всех, кто видел Сирье и Эеви, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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