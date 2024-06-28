МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В БЕДЕ Полиция ищет пропавших 76-летнюю Сирье и 83-летнюю Эеви

Рост Сирье - примерно 165 см, она худощавого телосложения. У нее короткие бело-седые волосы. Покидая дом престарелых, на ней, вероятно, были черные штаны и черный свитер.

Рост Эеви также примерно 165 см, она худощавого телосложения и может носить платок на голове. Покидая дом престарелых, на ней были черные штаны и черная толстовка.

Полиция проверила различные места, где могли бы находиться женщины, но пока безуспешно. Полиция просит всех, кто видел Сирье и Эеви, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.