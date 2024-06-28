На историка Тамару Эйдельман завели дело о «реабилитации нацизма»

В отношении историка Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено на основании материалов проверки, которую проводила городская прокуратура, говорится в сообщении.

21 июня прокуратура Москвы заявила, что обнаружила в авторской программе на канале историка (вероятно, имелся в виду ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман») высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

По словам самой Эйдельман, ее не удивило, что в нынешней антисемитской обстановке в России, где глава государства братается с Талибаном и Хамасом, против нее возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

«Ну что ж, валяйте! Открывайте дело. Только все-таки сначала посмотрите на себя: вы воспеваете давно сгнившие скрепы и культ силы, вы преследуете всех, кто хоть чем-то отличается от вас. Вы гомофобы и травите людей за их сексуальную ориентацию. Вы расисты - и мучаете мигрантов, а заодно и российских граждан недостаточно "арийского" происхождения», - прокомментировала Эйдельман.

«Вы насаждаете культ смерти, превозносите погибших "героев", уверяя людей, что их жизни ничего не значат на фоне величия выдуманного вами русского мира и давно развалившейся империи. Это вы и есть фашисты. И я плевала на ваше уголовное дело. На дело, открытое убийцами, палачами, заплечных дел мастерами. Горите в аду!» - добавила она.

Тамару Эйдельман в сентябре 2022 года в России объявили «иностранным агентом». В марте 2024 года Дорогомиловский суд Москвы назначил историку штраф 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в ее постах в соцсетях. Эдельман на суде не присутствовала - она покинула Россию и живет за границей.

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