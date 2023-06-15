Тамара Эйдельман: «Хочу видеть Россию безъядерной страной»

С одной стороны, война вызывает озлобление. Папа мой в 50-е годы работал в школе рабочей молодежи в городе Ликино-Дулево под Москвой. У него был очень хороший мальчик ученик. Потом его призвали в армию и отправили в Венгрию в 1956 году. И он рассказывал потом, что они с другими ребятами там, в Венгрии, договорились между собой, что они не будут стрелять. Но как только их обстреляли и погиб кто-то среди них, они пошли вперед… Мальчик этот спился и быстро умер потом… Но есть же и другое направление. Есть те, кто говорит, что больше не может уже все это видеть. Мне приходят рассказы, как рыдают целыми деревнями, когда приходят гробы. Люди не хотят больше войны.

- Так этот вой слышат только подушки. Эта боль в никуда же.

- Я не берусь судить. Но по моим представлениям, в деревнях люди говорят ровно то, что хотят сказать. Не потому, что смелые такие, а стиль жизни такой.

- Регулярно россияне, несогласные с войной, объясняют покорность общества РФ качеством пропаганды. Геббельс бы позавидовал, говорят. Насколько это правда, а насколько удобный способ нивелировать ту самую коллективную вину и ответственность?

- Пропаганда очень сильно. Это правда. Но покорность не из-за пропаганды. Покорность вызвана уровнем репрессий. Когда за антивоенный рисунок ребенка забирают у отца, а его самого сажают в тюрьму. Практически везде, в самых разных странах, когда репрессии достигают вот такого уровня, то никто и не сопротивляется уже. В Литве, Латвии, Эстонии было сопротивление в первые годы после Второй мировой войны. А затем оно, с одной стороны, было подавлено, а потом дали амнистию. И дальше, до начала 90-х, это было сопротивление одиночек.



В Украине то же самое. В начале 50-х это уже сопротивление одиночек. Польша. Уж какая мощная была «Солидарность». Ярузельский вводит военное положение, сажает популярнейших оппозиционеров, и что? Мне это не нравится. Но это естественно и понятно. Ответственность за это все та же. Надо пытаться другими способами что-то сделать. Но у меня не поворачивается рука, особенно сидя в безопасности в Португалии, осуждать тех, кто сейчас не выходит к Кремлю на секунду, чтобы сесть на годы.

- Эстония и Россия обречены жить вместе. Сейчас отношения отвратительные. На ваш взгляд, это временно?

- Мне хочется надеяться, что да. Отношения на человеческом уровне – разные. Государственные – отвратительные. Но есть нормальные человеческие контакты. Мне хочется надеяться, что именно из этих отношений что-то прорастет.



Тамара Эйдельман в 2023 году. Фото: скриншот YouTube / TamaraEidelmanHistory