В столице Финляндии прошел очередной марш в поддержку сексуальных меньшинств. Часть участников вышли на улицы Хельсинки с флагами Палестины. При этом в современном исламе однополая любовь часто карается смертной казнью.
ФОТОФАКТ ⟩ Участники прайда в Хельсинки подняли флаги Палестины
Очередной прайд в Хельсинки прошел не только под радужными флагами представителей ЛГБТК+ активистов и организаций, но и под знаменами частично признанного в мире государства Палестина.
Стоит отметить, что в Палестине за однополые связи предусмотрено уголовное наказание. В Секторе Газа представители ЛГБТ рискуют оказаться в тюрьме на сроки до десяти лет лишения свободы.
В ряде стран, где ислам широко распространен, или является государственной религией, гомосексуалистам и другим представителям ЛГБТК+ грозит смертная казнь. В том числе казнь за однополую любовь предусмотрена в Афганистане, Иране и Саудовской Аравии.
По данным Yle, в этом году в финском прайде приняли участие около 100 000 человек.
В Эстонии в 2024 году прайд пройдет в Тарту 12-18 августа. Акции представителей ЛГБТК+ комьюнити вписаны в программу мероприятий культурной столицы Европы этого года.