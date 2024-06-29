ФОТОФАКТ Участники прайда в Хельсинки подняли флаги Палестины

Очередной прайд в Хельсинки прошел не только под радужными флагами представителей ЛГБТК+ активистов и организаций, но и под знаменами частично признанного в мире государства Палестина.

Участники прайда в Хельсинки подняли флаги Палестины, где за гомосексуализм положено уголовное наказание, 29 июня 2024 года. Фото: EPA / Scanpix

Стоит отметить, что в Палестине за однополые связи предусмотрено уголовное наказание. В Секторе Газа представители ЛГБТ рискуют оказаться в тюрьме на сроки до десяти лет лишения свободы.

В ряде стран, где ислам широко распространен, или является государственной религией, гомосексуалистам и другим представителям ЛГБТК+ грозит смертная казнь. В том числе казнь за однополую любовь предусмотрена в Афганистане, Иране и Саудовской Аравии.

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По данным Yle, в этом году в финском прайде приняли участие около 100 000 человек.

В Эстонии в 2024 году прайд пройдет в Тарту 12-18 августа. Акции представителей ЛГБТК+ комьюнити вписаны в программу мероприятий культурной столицы Европы этого года.