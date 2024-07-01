Трагическое ДТП, произошедшее в понедельник возле Lõunakeskus в Тарту, вероятно, было вызвано проблемами со здоровьем одного из водителей.
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СХЕМА ⟩ Авария со смертельным исходом могла быть вызвана проблемами со здоровьем одного из водителей
Глава группы нарушений ПДД Тартуского отделения полиции Ааре Сульг сказал, что, по первоначальной информации, управлявший Nissan 55-летний мужчина ехал из Выру в направлении Таллинна, когда на пологом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, который вел 43-летний мужчина.