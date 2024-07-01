СХЕМА Авария со смертельным исходом могла быть вызвана проблемами со здоровьем одного из водителей

Глава группы нарушений ПДД Тартуского отделения полиции Ааре Сульг сказал, что, по первоначальной информации, управлявший Nissan 55-летний мужчина ехал из Выру в направлении Таллинна, когда на пологом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, который вел 43-летний мужчина.