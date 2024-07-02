В Литве будет дислоцирована система Patriot голландских ВВС

По ее сообщению, с 7 по 19 июля в Литве впервые организуются учения Baltic Connection 24 (BALTCON24), для которых в Литву будет доставлена ​​система ПВО большой дальности Patriot.

В учениях будут участвовать батальон противовоздушной обороны ВВС Литвы с ЗРК средней дальности NASAMS, ЗРК Patriot Королевских ВВС Нидерландов, испанские и португальские истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, Центр воздушных операций Литовской армии и авиация ВВС.

«Развертывание системы ПВО Patriot на двусторонних учениях в Литве является первым шагом в реализации решения НАТО, принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите, относительно ротационной модели ПВО, направленной на укрепление интегрированной системы воздушной и противоракетной обороны НАТО», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учений будут отрабатываться перераспределение и интеграция сил, единое командование и выполнение операций ПВО.

Ключевыми задачами являются выявление самолетов противника, поэтому будут моделироваться действия самолетов, вертолетов, истребителей и дронов, на которые будут реагировать участники учений.

В ходе учений не будут использоваться звуковая, дымовая имитация и взрывные устройства, ожидается более интенсивное движение военного транспорта и различных типов самолетов в светлое и темное время суток.