У школ есть надежда? Число поступающих в вузы на педагога резко возросло

В этом году Тартуский университет (ТУ), Таллиннский университет (ТЛУ) и Эстонская академия музыки и театра (EMTA) получили в общей сложности почти 5800 заявлений на получение педагогического образования, что примерно на 1000 больше, чем в прошлом году.

Как и прежде, среди специальностей наиболее востребованы учебные программы педагога дошкольного образования, классного руководителя, специального педагога и логопеда. Хотя на эти специальности уже несколько лет существует серьезный конкурс, в этом году также есть желающие учиться на учителя математики и естественных наук, т.е. заявок больше, чем мест обучения.

Кристина Каллас, министр образования и науки, отметила, что увеличение числа выпускников гимназий отчасти объясняет большое количество заявлений, но уже есть признаки того, что профессия учителя стала более привлекательной.

«Чтобы еще больше популяризировать профессию и обеспечить следующее поколение учителей, я считаю важным до конца года заключить договор об образовании. Эстонии нужен общенациональный длительный договор о задачах и нагрузке учителей, а также модель карьеры и зарплаты для учителей», - сказала Каллас.

Чтобы сделать педагогическое образование более популярным и заполнить места талантливыми кандидатами, правительство учредило новую стипендию в размере 400 евро для студентов, готовящихся стать учителями и опорными специалистами, начиная с осени 2023 года.

В этом году при поддержке государства университеты создали чуть более 1500 мест для подготовки учителей, столько же, сколько и в 2023 году. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году университеты увеличили количество мест для подготовки учителей более чем на 400 по согласованию с Министерством образования и науки. Основная цель увеличения - поддержать реформу перехода к образованию на эстонском языке.

Статистика предыдущих лет показывает, что многие из новых абитуриентов, поступающих на программы педагогического образования, уже являются работающими учителями без квалификации. Мотиватором может стать согласованная внутри школы модель карьеры и зарплаты, но руководство школы и руководство министерства, безусловно, уделяют все больше внимания соблюдению квалификационных требований.

Подготовкой учителей в Эстонии занимаются три университета - Тартуский университет, Таллиннский университет и Эстонская академия музыки и театра, при этом некоторые учебные программы по подготовке учителей используются совместно с Таллиннским технологическим университетом или Эстонской академией искусств.