«Тот факт, что мы [страны НАТО] очень хотим сохранить наше единство в Вашингтоне <...> [означает], что мы не хотели бы, чтобы между странами-союзниками возникали разногласия. И мы также знаем, что это непростая тема обсуждения для многих стран-союзников», - цитирует слова Дунетон издание Breaking Defense.

Саммит НАТО в США пройдет 9-11 июля 2024 года.

С кем именно из союзников есть разногласия по тратам на оборону, вице-канцлер Минобороны Эстонии не уточнила, но напомнила, что Эстония выступает за увеличение трат на оборону, однако обсуждение этого вопроса переносится на следующий саммит. В 2025 году он пройдет в Голландии.

«Если мы хотим быть в состоянии защитить себя, как это предусмотрено нашими региональными планами, нам нужно будет больше инвестировать», - добавила Туули Дунетон.

Вице-канцлер напомнила, что текущие расходы Эстонии на оборону уже составляют 3,4 процента ВВП, в то время как Латвия и Литва заключили правительственное соглашение о достижении целевого показателя в три процента. Вильнюс намерен достичь этой цифры к концу года.

Эстония пообещала выделять в ближайшие годы по 0,25% ВВП на военную помощь Украине и предложила всем членам Контактной группы по обороне Украины, насчитывающей более 50 стран, сделать то же самое.

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Ранее в НАТО заявили, что 23 союзника «должны выполнить или превзойти» текущий целевой показатель в два процента ВВП, т.к. задержка таких решений может иметь серьезные последствия для сопротивления Украины агрессивной войне России.

По словам Дунетон, Москва добилась «весьма успешных результатов» в увеличении расходов на оборону. По данным вице-канцлера, траты Москвы на армию в настоящее время составляют 7-9 процентов от ВВП РФ.

Угроза, которую Россия представляет для НАТО, «существенна и останется таковой в долгосрочной перспективе» из-за способности Москвы быстро восстанавливать свои силы и средства, а также из-за плана по увеличению своего присутствия вблизи границ со странами Балтии и Финляндией», добавила Туули Дунетон.