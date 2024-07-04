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Находящихся на грани банкротства компаний стало больше

rus.postimees.ee
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Пустой кошелек.
Пустой кошелек. Фото: Emil Kalibradov/ Unsplash

В июне число компаний, находящихся на грани банкротства, достигло трехлетнего максимума, пишут «Деловые ведомости».

В то же время кредитные рейтинги компаний в целом остаются на достаточно хорошем уровне, следует из базы данных Äripäev.

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В активном процессе банкротства находятся 615 компаний, что на 13 больше, чем месяцем ранее, и на 50 больше, чем год назад. Это также самый высокий показатель за последние три года.

Из крупных компаний в июне подала заявление о банкротстве сеть магазинов электроники Expert Eesti, недавно закрывшая несколько своих точек.

Читайте подробнее на dv.ee.

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