Находящихся на грани банкротства компаний стало больше

В то же время кредитные рейтинги компаний в целом остаются на достаточно хорошем уровне, следует из базы данных Äripäev.

В активном процессе банкротства находятся 615 компаний, что на 13 больше, чем месяцем ранее, и на 50 больше, чем год назад. Это также самый высокий показатель за последние три года.