В июне число компаний, находящихся на грани банкротства, достигло трехлетнего максимума, пишут «Деловые ведомости».
Находящихся на грани банкротства компаний стало больше
В то же время кредитные рейтинги компаний в целом остаются на достаточно хорошем уровне, следует из базы данных Äripäev.
В активном процессе банкротства находятся 615 компаний, что на 13 больше, чем месяцем ранее, и на 50 больше, чем год назад. Это также самый высокий показатель за последние три года.
Из крупных компаний в июне подала заявление о банкротстве сеть магазинов электроники Expert Eesti, недавно закрывшая несколько своих точек.
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