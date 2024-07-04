Иностранцев начнут набирать в армию Эстонии и в мирное время

По действующему в Эстонии законодательству иностранные добровольцы могут приходить на помощь Силам обороны только в ситуации уже объявленного военного положения или мобилизации. Предложенные депутатами Рийгикогу изменения позволят гражданам других стран поступать на службу до этого момента.

«Они могут быть выходцами из Германии, Сингапура, Австралии или США, и ценят Эстонию так высоко, что хотели бы также ее защищать», - цитирует ERR объяснения начальника юридического отдела министерства обороны Лаури Крийзы.

По его словам, изменения в первую очередь коснутся иностранцев, которые уже учатся или работают в Эстонии.

Контракт иностранца в Эстонии будет схож с контрактом иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины, где установлен минимальный срок службы.

Участники военных учений в Вильянди приветствуют командиров на площади Свободы, сентябрь 2023 года. Фото: Marko Saarm / Pärnu Postimees

Иностранец, подписавший контракт, помимо прочего, будет иметь право участвовать в военной подготовке. Обучение будет проходить через Кайтселийт.

«Человеку, который хочет добровольно внести свой вклад в военную оборону Эстонии, даже сегодня проще всего сделать это через Кайтселийт. И поэтому Кайтселийт является очень хорошим вариантом для привлечения и иностранных добровольцев», - отметил Крийза.

Таким образом, Силы обороны смогут нанимать на службу не только рядовых, но и инструкторов.

«Силам обороны нужны не только люди на поле боя, нам нужно много разных знаний: в области инженерных технологий, информационных технологий, даже физики, - уточнил начальник юридического отдела министерства обороны. - Если человек полезен для обороны Эстонии, он может попасть сюда в упрощенном и ускоренном порядке».

Когда изменения могут вступить в силу, не сообщается.

Ранее в правительстве сообщили о планах обучения всех желающих на курсах гражданской обороны.

«К 2027 году как минимум 500 тысяч человек должны пройти различные тренинги, чтобы публичный сектор функционировал в ситуации любого кризиса», - сообщил 13 июня министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.