Со вторника, 9 июля, в Эстонии вступают в силу несколько важных поправок к Закону о дорожном движении. Центр надзора за дорожным движением решил напомнить эстонским автомобилистам о наиболее важных.
Помимо того, что в закон были внесены дополнения относительно правил парковки легких персональных средств передвижения, более серьезные поправки касаются правил обгона едущих по проезжей части велосипедов и легких персональных транспортных средств.
Так, часть первую статьи 52 дополнили шестым пунктом: «Водителю запрещается обгонять велосипедиста, водителя мини-мопеда или легкого персонального транспортного средства с выездом на сторону встречного направления движения, если при обгоне нет возможности сохранить боковое расстояние не менее 1,5 метра».
Вторую часть все той же статьи 52 также дополнили четвертым пунктом, который гласит следующее: «На стороне попутного направления движения водителю запрещается обгонять велосипедиста, водителя мини-мопеда или водителя легкого персонального средства передвижения, если при обгоне нет возможности сохранить боковое расстояние не менее 1,5 метра».
Очевидно, чтобы избежать на дорогах настоящего хаоса, в статью 55 добавили исключение, согласно которому обгон или объезд велосипедиста, водителя мопеда или водителя легкого персонального средства передвижения можно осуществлять, не создавая для них опасности, путем пересечения дорожной разметки, запрещающей обгон.
Также, согласно новой версии закона, велосипедиста, водителя мини-мопеда или водителя легкого персонального средства передвижения можно обгонять или объезжать на расстоянии менее 1,5 метров, не создавая для них опасности, если скорость движения составляет менее 30 километров в час или когда велосипедист, водитель мини-мопеда или водитель легкого персонального средства передвижения едет по велосипедной полосе. При совершении данного маневра также следует руководствоваться частями 1, 3 и 4 статьи 51, а также статьей 52.
Новая редакция закона не обошла стороной и любителей управлять транспортными средствами в состоянии опьянения.
Теперь часть 1 статьи 69 («Состояние опьянения, при котором запрещено управлять транспортным средством») будет звучать следующим образом: «Водитель не должен находиться в состоянии опьянения. Состояние опьянения или превышение предельной нормы, указанной в части 3 и пункте 1 части 3 настоящей статьи, определяется в порядке, предусмотренном в Законе об охране правопорядка».
Добавленный в закон пункт 1 части 3 статьи 69 гласит следующее: «Содержание алкоголя в одном грамме крови велосипедиста, водителя легкого персонального средства передвижения и водителя мини-мопедов не должно достигать 0,50 миллиграмма и более или 0,25 миллиграмма и более в одном литре выдыхаемого воздуха».
Скорее всего, необходимость внести в закон данные поправки была обусловлена ростом числа ДТП, участниками которых нередко становились водители электросамокатов и велосипедов, управлявшими своими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Чтобы иметь возможность призвать велосипедистов, водителей легких персональных транспортных средств и мини-мопедов, отправившихся в поездку в состоянии опьянения, в статью 224 добавили следующую формулировку: «Управление велосипедом, легким персональным транспортным средством или мини-мопедом лицом, содержание алкоголя в крови которого превышает допустимое значение, наказывается штрафом в размере до 50 штрафных единиц (до 200 евро).