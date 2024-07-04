Перевод: Павел Соболев

«Купите на свои деньги наручники, наденьте их и идите к ближайшей тюрьме. Найдете их на своем пути в Йыхви, Тарту и Таллинне», - написала Сепп.

По его мнению, государственный аудит призван работать, прежде всего, на обеспечение разумного использования общего достояния граждан.

«Лес - это наша общая собственность, которой долгое время корыстно торговали, нанося ущерб стране, людям, компаниям, экономике и честной конкуренции. В первую очередь, конечно, природе. Чрезмерное сокращение расходов и коррупция, скрывающая это, это не выдуманные темы, а реальные, реальные вещи здесь, в Эстонской республике», - считает Сепп.

Сепп также заявила, что ожидает четкого сигнала от прокуратуры о возбуждении уголовного дела. «Это было неизбежно на протяжении многих лет и, по последним данным, также и оправдано. Здесь нет ничего запутанного! Пожалуйста, смело приступайте к работе!».