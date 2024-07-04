В четверг партия «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) добилась соответствия требованию Закона о партиях, согласно которому для регистрации в партии должно быть не менее 500 членов.
Организация вышедших из EKRE политиков набрала необходимое для регистрации в качестве партии число членов
В четверг прислала заявление о вступлении и вступила в партию ее 500-й член, 29-летняя жительница Тарту Элерин.
По словам вице-председателя Пауля Пуустусмаа, теперь можно начать необходимые для подачи заявления о внесении в реестр действия, которые в том числе включают составление и проверку списка членов партии, а также составление и подписание окончательного текста программы партии.
«Вслед за этими действиями правление подаст заявление о регистрации партии», - сказал он.
В субботу, 29 июля, в тартуском конференц-центре V spa состоялось учредительное собрание партии «Эстонские националисты и консерваторы»: председателем партии стал Хенн Пыллуаас, а его заместителями - Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа. Все они ранее состояли в партии EKRE.