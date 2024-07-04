Организация вышедших из EKRE политиков набрала необходимое для регистрации в качестве партии число членов

В четверг прислала заявление о вступлении и вступила в партию ее 500-й член, 29-летняя жительница Тарту Элерин.

По словам вице-председателя Пауля Пуустусмаа, теперь можно начать необходимые для подачи заявления о внесении в реестр действия, которые в том числе включают составление и проверку списка членов партии, а также составление и подписание окончательного текста программы партии.

«Вслед за этими действиями правление подаст заявление о регистрации партии», - сказал он.

В субботу, 29 июля, в тартуском конференц-центре V spa состоялось учредительное собрание партии «Эстонские националисты и консерваторы»: председателем партии стал Хенн Пыллуаас, а его заместителями - Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа. Все они ранее состояли в партии EKRE.