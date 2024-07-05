По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 0,4% и по сравнению с июнем 2023 года - на 2,5%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 1,7% и услуги - на 3,8%.
В Эстонии зафиксирован наименьший за последние годы рост цен
В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,5% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в июне на индекс потребительских цен по сравнению с июнем 2023 года более всего повлияли, с одной стороны, изменения цен, связанные с жильем, где теплоэнергия подешевела на 8,8%, а с другой — изменения цен, связанные с транспортом.
«Дорожный пассажирский транспорт подорожал на 18,8%, техническое обслуживание и ремонт автомобилей — на 6,7%, бензин — на 1,4% и дизельное топливо — на 2,2%» — уточнила Трасанов.
Из продуктов питания по сравнению с июнем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (45,3%), шоколад (18,3%), какао (17,7%), а также соки и сиропы (16,6%). Подешевели же свежие овощи (-16,6%) и сахар (-20,6%).
По сравнению с маем в июне на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание поступившего в дома электричества и приобретенных на июнь турпакетов, а также снижение цен на моторное топливо.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2024
Группа товаров
июнь 2023 –
июнь 2024, %
май 2024 –
июнь 2024, %
ВСЕГО
2,5
0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
0,9
0,0
Алкогольные напитки и табак
5,2
-1,7
Одежда и обувь
2,5
-1,8
Жилье
-3,4
1,3
Домашнее хозяйство
2,2
0,0
Здравоохранение
8,2
-0,1
Транспорт
3,7
-0,3
Связь
10,6
1,9
Досуг
5,6
2,7
Образование и детские учреждения
7,7
0,5
Питание вне дома, размещение
3,2
1,9
Различные товары и услуги
4,5
0,0
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.
Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.