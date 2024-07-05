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В Эстонии зафиксирован наименьший за последние годы рост цен

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Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 0,4% и по сравнению с июнем 2023 года - на 2,5%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 1,7% и услуги - на 3,8%.

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,5% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

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По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в июне на индекс потребительских цен по сравнению с июнем 2023 года более всего повлияли, с одной стороны, изменения цен, связанные с жильем, где теплоэнергия подешевела на 8,8%, а с другой — изменения цен, связанные с транспортом.

«Дорожный пассажирский транспорт подорожал на 18,8%, техническое обслуживание и ремонт автомобилей — на 6,7%, бензин — на 1,4% и дизельное топливо — на 2,2%» — уточнила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с июнем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (45,3%), шоколад (18,3%), какао (17,7%), а также соки и сиропы (16,6%). Подешевели же свежие овощи (-16,6%) и сахар (-20,6%).

По сравнению с маем в июне на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание поступившего в дома электричества и приобретенных на июнь турпакетов, а также снижение цен на моторное топливо.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2024

Группа товаров

июнь 2023 –

июнь 2024, %

май 2024 –

июнь 2024, %

ВСЕГО

2,5

0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

0,9

0,0

Алкогольные напитки и табак

5,2

-1,7

Одежда и обувь

2,5

-1,8

Жилье

-3,4

1,3

Домашнее хозяйство

2,2

0,0

Здравоохранение

8,2

-0,1

Транспорт

3,7

-0,3

Связь

10,6

1,9

Досуг

5,6

2,7

Образование и детские учреждения

7,7

0,5

Питание вне дома, размещение

3,2

1,9

Различные товары и услуги

4,5

0,0

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.

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