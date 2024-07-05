В Эстонии зафиксирован наименьший за последние годы рост цен

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,5% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

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По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в июне на индекс потребительских цен по сравнению с июнем 2023 года более всего повлияли, с одной стороны, изменения цен, связанные с жильем, где теплоэнергия подешевела на 8,8%, а с другой — изменения цен, связанные с транспортом.

«Дорожный пассажирский транспорт подорожал на 18,8%, техническое обслуживание и ремонт автомобилей — на 6,7%, бензин — на 1,4% и дизельное топливо — на 2,2%» — уточнила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с июнем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (45,3%), шоколад (18,3%), какао (17,7%), а также соки и сиропы (16,6%). Подешевели же свежие овощи (-16,6%) и сахар (-20,6%).

По сравнению с маем в июне на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание поступившего в дома электричества и приобретенных на июнь турпакетов, а также снижение цен на моторное топливо.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2024

Группа товаров июнь 2023 – июнь 2024, % май 2024 – июнь 2024, % ВСЕГО 2,5 0,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,9 0,0 Алкогольные напитки и табак 5,2 -1,7 Одежда и обувь 2,5 -1,8 Жилье -3,4 1,3 Домашнее хозяйство 2,2 0,0 Здравоохранение 8,2 -0,1 Транспорт 3,7 -0,3 Связь 10,6 1,9 Досуг 5,6 2,7 Образование и детские учреждения 7,7 0,5 Питание вне дома, размещение 3,2 1,9 Различные товары и услуги 4,5 0,0

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.