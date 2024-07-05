За два месяца до ареста Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала на вечеринку студенческой корпорации korp! Sakala в Тарту пришли сотрудники Полиции безопасности (КаПо) под вымышленными именами. Защитник Пруунсильда ссылается на незаконную слежку, однако, по мнению КаПо и прокуратуры, мужчины просто проводили на вечеринке свободное время, пишет ERR.
Сотрудники КаПо побывали на вечеринке с участием Пруунсильда за два месяца до его задержания
Сотрудники КаПо представились на вечеринке Антоном Меремяэ и Танелем Сааге и, по словам учредителей, больше интересовались жизнью организации, чем обычные гости.
Странный визит, вероятно, канул бы в Лету, но через два месяца первые полосы эстонских СМИ заполнились новостью о задержании Полицией безопасности предпринимателя Парвела Пруунсильда и заместителя мэра Тарту Прийта Хумала.
«Доказательства показывают, что двое сотрудников Полиции безопасности отправились на вечеринку в korp! Sakala и появились там под вымышленными именами, возможно, действуя как агенты полиции, видимо, с целью собрать некоторую информацию об уголовном деле Парвела Пруунсильда», - рассказал ERR адвокат Пауль Керес.
Комиссар Полиции безопасности Харрис Пуусепп опровергает это утверждение и подтверждает, что офицеры пришли на мероприятие как совершенно обычные люди. То есть, просто увидели рекламу и решили провести там свободное время.