Перед выходными на границе Нарва-Ивангород снова большая очередь

«Мы ожидали, что будет много народу и что стоять придется долго. Потому что выходные и все едут, плюс летом всегда будет больше людей - у кого-то отпуска, у кого-то родственники. Я отдыхать еду к родителям под Питер», - рассказал мужчина средних лет - он стоит почти у самого входа в здание таможни, в очереди - около часа. Сама очередь тянется через весь мост до России.

Рядом стоят сразу три автобуса, среди них - Ecolines и Lux Express. На улице довольно жарко, светит солнце, многие пользуются зонтами, чтобы не напекло голову.

Семья с двумя детьми выходит из только что подъехавшего автобуса, мужчина достает чемоданы из багажника. «Не знаю, сколько мы тут простоим, про мост даже думать не хочу», - слегка раздраженно говорит женщина, добавляя, что не остаться в Нарве на ночь будет уже хорошо.

«Я думаю, что в общей сложности не меньше трех-четырех часов проведу на обоих границах. Но я никуда не опаздываю, еды взяла с собой, туалеты теперь вроде тоже везде есть. А что делать-то? Я из Финляндии, мне теперь только отсюда ездить», - рассказывает женщина с маленькой собачкой, добавляя, что собака уже привыкла к длинным путешествиям, ей главное - быть поближе к хозяйке.

Люди ожидают провести в очереди не менее трех-четырех часов. Фото: Диана Харламова

Ситуация на переходе из России в Эстонию чуть лучше, очереди короче и проходят быстрее. Женщина в Telegram-канале «Граница Нарва-Ивангород» пишет о том, что приехала из Петербурга в Ивангород и российскую границу прошла за 40 минут, а эстонскую - за час и 20 минут.

Вполне возможно, что пятница станет самым трудным днем для пересечения границы, а уже в входные дни очереди будут меньше. Напоминаем, что не так давно на мосту Нарва-Ивангород образовалась настолько большая очередь, что эстонские пограничники приняли решение закрыть таможню, и многие люди застряли на ночь в Нарве. После этого Яан Тоотс обязал город поставить рядом с КПП био-туалеты.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что таможенный пункт перегружен и они ведут работу в усиленном режиме.