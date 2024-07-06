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Венгрия неожиданно отказалась принять главу МИД ФРГ Бербок (1)

Deutsche Welle
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото: MICHAEL KAPPELER
Запланированный на понедельник, 8 июля, визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Венгрию не состоится. Венгерская сторона в последнюю минуту отменила ее встречу в Будапеште с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто, подтвердил МИД ФРГ вечером 5 июля, добавив, что визит Бербок в Будапешт состоится позднее, пишет DW.

Немецкая стороны выразила сожаление по поводу отмены визита Анналены Бербок. «Серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы весьма важен после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву», - указал МИД ФРГ.

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Провокационный визит Орбана в Москву

Венгрия с 1 июля возглавила по ротации председательство в Евросоюзе. Премьер-министр Венгрии Орбан 5 июля вызвал крайне негативную реакцию со стороны партнеров по ЕС и НАТО несогласованным визитом в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала ясно понять, что она расценивает единоличные действия Орбана как угрозу для доверия к Евросоюзу. Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Орбан ездит к Путину как премьер-министр Венгрии, а не как внешнеполитический представитель Евросоюза.

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