Немецкая стороны выразила сожаление по поводу отмены визита Анналены Бербок. «Серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы весьма важен после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву», - указал МИД ФРГ.

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Провокационный визит Орбана в Москву

Венгрия с 1 июля возглавила по ротации председательство в Евросоюзе. Премьер-министр Венгрии Орбан 5 июля вызвал крайне негативную реакцию со стороны партнеров по ЕС и НАТО несогласованным визитом в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала ясно понять, что она расценивает единоличные действия Орбана как угрозу для доверия к Евросоюзу. Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Орбан ездит к Путину как премьер-министр Венгрии, а не как внешнеполитический представитель Евросоюза.