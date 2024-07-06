Правительство не планирует возвращать круглосуточный режим работы погранпункта в Нарве

В пресс-службе правительства сообщили, что обсуждать режим работы нарвского погранпункта, возможный отказ от закрытия на ночь (с 1 мая он работает с 7.00 до 23.00) кабинет министров не планирует.

Такой проект решения не готовится в Министерстве внутренних дел, в Министерстве финансов. Откуда берутся такие слухи, в правительстве не представляют.

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Говоря об отсутствии планов вернуться к круглосуточному режиму работы нарвского погранпункта, в МВД указывают на то, что эстонская сторона прекрасно справляется с контролем пересекающих границу по новому графику. Отмечают, что люди стоят в длинных очередях именно к ивангородскому погранпункту.