Как сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский, РФ применила более сорока ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

«Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы, наконец, положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность», - подчеркнул украинский лидер.

Маленькие пациенты вынуждены ждать помощи на улице. Фото: Gleb Garanich

Повреждения получила самая большая в стране детская больница - «Охматдет», расположенная в Киеве. «Прилет» пришелся на один из корпусов медучреждения.

Эвакуированные из киевской больницы. Фото: Gleb Garanich

Появились фотографии из коридоров больницы - детей и их матерей со следами крови. В разборе завалов участвуют жители Киева, а дети с онкологическими заболеваниями после химиотерапии сидят под капельницами прямо на улице, передает Би-би-си.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по «Охматдету» пришелся на корпус, где дети получали диализ. «Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Первая задача - перевезти пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород», - добавил он.

К настоящему моменту известно о десяти погибших и минимум 35 пострадавших, среди которых ребенок. Из разрушенного корпуса «Охматдета» пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КМВА.

Атака на больницу «Охматдет». Фото: Gleb Garanich

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, всего в результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, около 50 ранены.