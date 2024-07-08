В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску.
Фото ⟩ Страшные последствия ракетного удара РФ по Украине: много жертв, разрушен корпус детской больницы (4)
Как сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский, РФ применила более сорока ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.
«Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы, наконец, положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность», - подчеркнул украинский лидер.
Повреждения получила самая большая в стране детская больница - «Охматдет», расположенная в Киеве. «Прилет» пришелся на один из корпусов медучреждения.
Появились фотографии из коридоров больницы - детей и их матерей со следами крови. В разборе завалов участвуют жители Киева, а дети с онкологическими заболеваниями после химиотерапии сидят под капельницами прямо на улице, передает Би-би-си.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по «Охматдету» пришелся на корпус, где дети получали диализ. «Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Первая задача - перевезти пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород», - добавил он.
К настоящему моменту известно о десяти погибших и минимум 35 пострадавших, среди которых ребенок. Из разрушенного корпуса «Охматдета» пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КМВА.
По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, всего в результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, около 50 ранены.
В Кривом Роге в Днепропетровской области также много погибших и раненых. Как сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, зафиксировано несколько попаданий, том числе - по административному зданию промышленного предприятия.
«На сейчас десять погибших - шесть женщин, четыре мужчины. 41 раненый - в том числе девять тяжелых», - сообщил Александр Вилкул в Telegram.
В самом Днепре после ракетного удара пострадал многоэтажный жилой дом, сообщил мэр Борис Филатов. Погиб мужчина, известно о шести пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что ПВО сегодня сбили большинство ракет, которые РФ запустила по Украине.
«Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора», - подчеркнул премьер-министр.
Вероятной целью массированной атаки снова могла стать украинская электроэнергетика. В результате удара по Киеву полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции, сообщает компания ДТЭК.