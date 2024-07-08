Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Пропаганда РФ ликует после ударов по Киеву.
СБУ: Россия ударила по детской больнице в Киеве стратегической ракетой Х-101
«По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты», - сказано в сообщении CБУ, где опубликованы фотографии с обломками ракеты.
«Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», - отметил глава СБУ Василий Малюк.
По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского «прилета» погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.
Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.
В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совмещенные с умышленным убийством), продолжается расследование.
Комплексные мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Ранее Минобороны РФ подтвердило удар по Киеву, утверждая, что больница была повреждена противоракетой ПВО Украины.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Российские пропагандисты не скрывают своей радости от происходящего.
«Хорошие новости. Для победы нужна ежедневная работа», - написал Z-блогер, так называемый «военкор» Александр Коц.
Российская крылатая ракета X-101, обломки которой найдены на месте удара по детской больнице в Киеве, способна нести ядерный боезаряд.
По последним данным, в результате ракетных ударов в понедельник, 8 июля, в Украине погибли не меньше десяти человек, ранены десятки.
«Весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы, наконец, положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность», - заявил президент Украины Владимир Зеленский после первого удара.
Через несколько часов после падения первых ракет в Киеве произошел повторный ракетный удар, который снова пришелся на медицинское учреждение.
На этом фоне премьер-министр Венгрии продолжает свое турне «миссия мира». После встречи с Зеленским в Киеве и с Путиным в Москве Виктор Орбан проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по пути на саммит НАТО, который начнет свою работу уже завтра в столице США.