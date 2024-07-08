СБУ: Россия ударила по детской больнице в Киеве стратегической ракетой Х-101

«По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты», - сказано в сообщении CБУ, где опубликованы фотографии с обломками ракеты.

«Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», - отметил глава СБУ Василий Малюк.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского «прилета» погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совмещенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Комплексные мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее Минобороны РФ подтвердило удар по Киеву, утверждая, что больница была повреждена противоракетой ПВО Украины.