Премьер-министр Венгрии прибыл с необъявленным визитом в Пекин и встретился с Си Цзиньпином. Орбан назвал свой визит «миссией мира 3.0». До этого он посетил Москву и Киев.
Виктор Орбан продолжает турне «миссия мира». Он прибыл в Китай
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внезапно прибыл в Пекин. Фотография его прилета в столицу Китая была опубликована около 2 часов ночи. «Миссия мира 3.0», - написал Орбан минувшей ночью в своем аккаунте в X.
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Спустя пять часов Орбан опубликовал еще один кадр из Китая. На нем премьер Венгрии пожимает руку председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Именно поэтому я приехал встретиться с президентом Си Цзиньпином в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», - подписал Орбан фото, добавив хэштеги обозначающие председательство я 1 июля Венгрии в ЕС. Второй хэштег #peacemission Орбан публиковал во время своих недавних визитов в Киев и в Москву.
#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
«Венгерское правительство работает, а провоенные политики могут пристегнуть ремни! Сегодня воскресенье, а значит, закончилась первая неделя председательства Венгрии в ЕС, а также заседание правительства. Теперь каждый может быть уверен, что следующие шесть месяцев будут миротворческой миссией, направленной на то, чтобы наконец установить мир в нашем регионе», - написал в минувшее воскресенье в своем Facebook-аккаунте министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Сегодня он так же опубликовал несколько фото из Пекина с переговоров лидеров Венгрии и КНР.
«Мы, венгры, миролюбивый народ, народ, стремящийся к миру, равновесию и гармонии. А Китай принадлежит к авангарду государств, которые действуют наиболее решительно, громко и преданно делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии», - написал Сийярто.
В минувшую пятницу первые лица Венгрии посетили Москву. Визит вызвал массу критических комментариев лидеров ЕС и отдельных стран Европы.
«Стремительно сокращается число стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро, видимо, Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», - сказал Виктор Орбан на встрече в Кремле.
Путин в свою очередь напомнил о своем предложении для прекращения войны - вывод украинской армии из четырех частично оккупированных регионов Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбург в тот день сообщил, что Венгрия проинформировала союзников по альянсу о визите Орбана в Москву, а результаты визита будут обсуждаться на саммите НАТО в США, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
2 июля Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны посетил Киев, где предложил Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня для ускорения мирных переговоров.
Владимир Зеленский предложение Виктора Орбана отверг. При этом 1 июля президент Украины допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.
«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснял тогда Зеленский.