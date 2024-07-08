Виктор Орбан продолжает турне «миссия мира». Он прибыл в Китай

Сегодня он так же опубликовал несколько фото из Пекина с переговоров лидеров Венгрии и КНР.



«Мы, венгры, миролюбивый народ, народ, стремящийся к миру, равновесию и гармонии. А Китай принадлежит к авангарду государств, которые действуют наиболее решительно, громко и преданно делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии», - написал Сийярто. «Мы, венгры, миролюбивый народ, народ, стремящийся к миру, равновесию и гармонии. А Китай принадлежит к авангарду государств, которые действуют наиболее решительно, громко и преданно делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии», - написал Сийярто.

В минувшую пятницу первые лица Венгрии посетили Москву. Визит вызвал массу критических комментариев лидеров ЕС и отдельных стран Европы.

«Стремительно сокращается число стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро, видимо, Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», - сказал Виктор Орбан на встрече в Кремле.

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Путин в свою очередь напомнил о своем предложении для прекращения войны - вывод украинской армии из четырех частично оккупированных регионов Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбург в тот день сообщил, что Венгрия проинформировала союзников по альянсу о визите Орбана в Москву, а результаты визита будут обсуждаться на саммите НАТО в США, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

2 июля Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны посетил Киев, где предложил Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня для ускорения мирных переговоров.

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Владимир Зеленский предложение Виктора Орбана отверг. При этом 1 июля президент Украины допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснял тогда Зеленский.