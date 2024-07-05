В ответ на просьбу прокомментировать визит Орбана, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин 5 июля будет работать в Кремле.

2 июля Орбан прилетал в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии предложил Зеленскому подумать о прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

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Зеленский предложение Орбана отверг.

После приезда в Москву Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии», сообщают российские СМИ.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - говорил Зеленский в понедельник.

За день до визита в Киев премьер-министр Венгрии усомнился в способностях Каи Каллас выполнять обязанности главы европейской дипломатии.

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