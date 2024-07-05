Премьер-министр Венгрии после посещения Киева прилетел в Москву. Действия Виктора Орбана осудил МИД Эстонии. Глава Евродипломатии пояснил, что Орбан не обсуждал свои планы с коллегами по ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом венгерскому агентству MTI сообщил пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваси, передает 24.hu.
У Орбана запланирована встреча с Путиным, добавил Хаваси.
О том, что Орбан собирается прилететь, накануне сообщил венгерский журналист Сабольч Паньи. По его данным, вместе с премьером собирался прилететь глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Премьер Венгрии не получал мандат ЕС на этот визит, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что Брюссель исключает контакты с Москвой. По словам господина Борреля, визит премьера Венгрии в Москву возможен исключительно в рамках двусторонних отношений.
План премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана встретиться с российским лидером Владимиром Путиным не имеет оправданий, отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
«Во время запланированной поездки и встречи он не представляет Европейский союз и не получил на это одобрения стран-членов ЕС, в том числе Эстонии. Также предложенное Орбаном во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "быстрое прекращение огня" не отражает точку зрения Эстонии или ЕС. План Орбана по встрече с Путиным и предложение "мира" диаметрально противоположны позиции Эстонии и ЕС. Эта встреча не имеет никакого влияния на политику ЕС», - сказал Цахкна.
С 1 июля Венгрия является страной-председателем в ЕС.
«У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», - заявлял глава Евросовета Шарль Мишель.
В ответ на просьбу прокомментировать визит Орбана, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин 5 июля будет работать в Кремле.
2 июля Орбан прилетал в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии предложил Зеленскому подумать о прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.
Зеленский предложение Орбана отверг.
После приезда в Москву Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии», сообщают российские СМИ.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.
«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - говорил Зеленский в понедельник.
За день до визита в Киев премьер-министр Венгрии усомнился в способностях Каи Каллас выполнять обязанности главы европейской дипломатии.
Новость дополняется