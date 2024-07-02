Орбан сомневается в эффективности Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан не уверен, что Кая Каллас справится со своими обязанностями в Брюсселе. О потенциале пока еще премьера Эстонии для работы на посту главы европейской дипломатии премьер Венгрии говорил в большом интервью телекомпании М1.



«Что касается премьер-министра Эстонии, я воздержался [при голосовании за выдвижение Каллас], потому что не уверен, что она сможет справиться. Я не могу утверждать, что она не справится, но это очень большая задача», - сказал Орбан.

«Эстония - это страна, которая сильно поддерживает войну. Они активно выступают за победу над Россией в этой войне. Мы же считаем, что в этой войне нет решения на поле боя. И она [Кая Каллас] также должна представлять нашу позицию. Способна ли она на это - покажет будущее. Я не хотел заранее выражать недоверие, просто у нас есть сомнения», - сказал Виктор Орбан.

В конце 2023 года Кая Каллас заявила, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае. Глава МИД Венгрии ответил Кае Каллас напоминанием о скандале вокруг российских бизнес-контактов ее мужа.

В том же интервью премьер Венгрии выразил надежду, что война завершится в случае прихода к власти в США Дональда Трампа.