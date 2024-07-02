Премьер страны, которая с 1 июля является председателем в Совете Европейского союза на следующие шесть месяцев, выразил сомнения в способности Каи Каллас работать верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
Орбан сомневается в эффективности Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Венгерский лидер Виктор Орбан не уверен, что Кая Каллас справится со своими обязанностями в Брюсселе. О потенциале пока еще премьера Эстонии для работы на посту главы европейской дипломатии премьер Венгрии говорил в большом интервью телекомпании М1.
«Что касается премьер-министра Эстонии, я воздержался [при голосовании за выдвижение Каллас], потому что не уверен, что она сможет справиться. Я не могу утверждать, что она не справится, но это очень большая задача», - сказал Орбан.
«Эстония - это страна, которая сильно поддерживает войну. Они активно выступают за победу над Россией в этой войне. Мы же считаем, что в этой войне нет решения на поле боя. И она [Кая Каллас] также должна представлять нашу позицию. Способна ли она на это - покажет будущее. Я не хотел заранее выражать недоверие, просто у нас есть сомнения», - сказал Виктор Орбан.
В конце 2023 года Кая Каллас заявила, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае. Глава МИД Венгрии ответил Кае Каллас напоминанием о скандале вокруг российских бизнес-контактов ее мужа.
В том же интервью премьер Венгрии выразил надежду, что война завершится в случае прихода к власти в США Дональда Трампа.
«Мистер Трамп ясно сказал, что он завершит эту войну в течение 24 часов. Так что если он победит, то как минимум будет перемирие, из которого потом может сложиться постоянный мир», - заявил Орбан.
2 июля Виктор Орбан посещает Киев впервые с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Президент Украины Зеленский неоднократно приглашал Виктора Орбана, но с визитами в Киев ездил не премьер, а представители правительства Венгрии.
Среди лидеров стран ЕС и НАТО Орбан больше всего критиковал военную помощь Украине. Премьер Венгрии не сразу поддержал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Орбан один из немногих иностранных лидеров, кто лично встречался с Путиным после начала войны.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.
«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснил Зеленский.
25 июня стало известно, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп может остановить поставки оружия Украине, если Киев не начнет переговоры с Москвой.