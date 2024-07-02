Орбан встретился с Зеленским и предложил прекратить огонь – ради ускорения переговоров с РФ

СМИ цитируют заявления, сделанные во время визита в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В числе прочего венгерский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, которое, по его словам, поможет ускорить переговоры с Россией.

«Мир - это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира. Я рассказал Зеленскому, что эти инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», - цитирует «Интерфакс-Украина» слова венгерского премьера, сказанные на пресс-конференции с Зеленским.

Виктор Орбан приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, 2 июля 2024 года. Фото: EPA / Scanpix

Кроме того, на встрече Орбан выразил надежду на то, что Украина и Венгрия заключат широкое двухстороннее соглашение о сотрудничестве. По словам премьера Венгрии, его страна хотела бы значительно улучшить свои отношения с Украиной и оставить позади разногласия между двумя странами. Орбан сказал, что его страна готова принять участие в модернизации украинской экономики. Что касается претензий Будапешта к национальной политике Киева в отношении меньшинств, то, по словам Орбана, есть хорошие шансы решить вопрос венгерского меньшинства в Украине.