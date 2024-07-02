Премьер Венгрии встретился с президентом Украины в Киеве. Речь в том числе шла об условиях переговоров с Россией. До этого Орбан подверг сомнению дипломатические навыки следующего главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
Орбан встретился с Зеленским и предложил прекратить огонь – ради ускорения переговоров с РФ
СМИ цитируют заявления, сделанные во время визита в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В числе прочего венгерский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, которое, по его словам, поможет ускорить переговоры с Россией.
«Мир - это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира. Я рассказал Зеленскому, что эти инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», - цитирует «Интерфакс-Украина» слова венгерского премьера, сказанные на пресс-конференции с Зеленским.
Кроме того, на встрече Орбан выразил надежду на то, что Украина и Венгрия заключат широкое двухстороннее соглашение о сотрудничестве. По словам премьера Венгрии, его страна хотела бы значительно улучшить свои отношения с Украиной и оставить позади разногласия между двумя странами. Орбан сказал, что его страна готова принять участие в модернизации украинской экономики. Что касается претензий Будапешта к национальной политике Киева в отношении меньшинств, то, по словам Орбана, есть хорошие шансы решить вопрос венгерского меньшинства в Украине.
«Европейская правда» отмечает, что Зеленский в своем выступлении не стал говорить о предложении Орбана по прекращению огня, упомянув лишь, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.
«Много сделано для этого визита. Важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве, формуле мира», - написал в соцсетях глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В день начала председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан заявил, что у него нет уверенности в способностях Каи Каллас справиться с обязанностями верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.
«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснил Зеленский.
25 июня стало известно, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп может остановить поставки оружия Украине, если Киев не начнет переговоры с Москвой.