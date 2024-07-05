Премьер-министр Эстонии, будущий верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас раскритиковала визит премьера Венгрии в Москву.
«В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или его позицию. Он использует свое положение председателя ЕС, чтобы посеять путаницу. ЕС един, поддерживает Украину и выступает против российской агрессии», - написала Кая Каллас в своем аккаунте X в пятницу после того как Виктор Орбан приземлился в российской столице.
In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024
The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression.
В день начала полномочий Венгрии в качестве страны-председателя в ЕС Виктор Орбан публично усомнился в способностях Каи Каллас выполнять обязанности главы европейской дипломатии.
С критикой визита Орбана в Москву выступил и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Во время запланированной поездки и встречи он не представляет Европейский союз и не получил на это одобрения стран-членов ЕС, в том числе Эстонии. Также предложенное Орбаном во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "быстрое прекращение огня" не отражает точку зрения Эстонии или ЕС. План Орбана по встрече с Путиным и предложение "мира" диаметрально противоположны позиции Эстонии и ЕС. Эта встреча не имеет никакого влияния на политику ЕС», - ранее сказал Цахкна.
Сам Виктор Орбан по прилету в Москву заявил, что его цель - «миссия мира».
«Миссия мира продолжается. Вторая остановка: Москва», - написал премьер-министр Венгрии в своем аккаунте в X.
Второго июля Орбан прилетал в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии предложил Зеленскому подумать о прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Украинский лидер это предложение отверг.
«Мне известно, что совсем недавно вы были в Киеве. Теперь прибыли сюда, чтобы обсудить все нюансы, которые сложились на киевском направлении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа, там изложены наши позиции по вопросу возможного мирного урегулирования. И конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы и меня познакомите с вашей позицией и позицией европейских партнеров», - напомнил Путин Орбану о своем предложении прекращения войны в случае сдачи Киевом Москве четырех областей Украины.
«Страна-председатель ЕС, которая меняется на основе ротации, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский Совет четко определяет: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины», - заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.
Первого июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.
«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - говорил Зеленский в понедельник.
Орбан не представляет НАТО в Москве, а только свою страну, сообщил после приезда венгерского премьера в российскую столицу генсек НАТО Йенс Столтенберг. Венгрия проинформировала союзников по альянсу о визите Орбана в Россию, результаты визита будут обсуждаться на саммите НАТО в США 9-11 июля, отметил генсек.