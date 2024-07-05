«Миссия мира продолжается. Вторая остановка: Москва», - написал премьер-министр Венгрии в своем аккаунте в X.

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Второго июля Орбан прилетал в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии предложил Зеленскому подумать о прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Украинский лидер это предложение отверг.

Орбан и Зеленский в Киеве 2 июля 2024 года. Фото: Genya SAVILOV / AFP

«Мне известно, что совсем недавно вы были в Киеве. Теперь прибыли сюда, чтобы обсудить все нюансы, которые сложились на киевском направлении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа, там изложены наши позиции по вопросу возможного мирного урегулирования. И конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы и меня познакомите с вашей позицией и позицией европейских партнеров», - напомнил Путин Орбану о своем предложении прекращения войны в случае сдачи Киевом Москве четырех областей Украины.

«Страна-председатель ЕС, которая меняется на основе ротации, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский Совет четко определяет: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины», - заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

Первого июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Единственный вариант переговоров с Путиным - использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - говорил Зеленский в понедельник.

Орбан не представляет НАТО в Москве, а только свою страну, сообщил после приезда венгерского премьера в российскую столицу генсек НАТО Йенс Столтенберг. Венгрия проинформировала союзников по альянсу о визите Орбана в Россию, результаты визита будут обсуждаться на саммите НАТО в США 9-11 июля, отметил генсек.