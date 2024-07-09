Со вторника значительно повышаются штрафы за неправильную парковку

По сообщению Таллиннской муниципальной полиции (МуПо), штраф за парковку в запрещенном месте или с нарушением предусмотренного порядка или способа парковки составит 40 евро.

Читайте также Таллинн Сто штрафов за два дня: Муниципальная полиция штрафует посетителей фестиваля Õllesummer за неправильную парковку

В том случае, если неправильно припаркованное средство транспорта представляет опасность для других участников движения или существенно мешает движению, штраф будет составлять 80 евро.

По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, поправки к закону приведут к удвоению штрафа за парковку.

«За парковку транспортного средства в запрещенном месте или нарушение правил парковки, предусмотренных дорожными знаками, будет налагаться штраф в размере 40 евро. Если нарушение создает опасность для других участников движения или значительно мешает движению, штраф составит 80 евро», - сказал Тоомпере.

По словам Тоомпере, на нарушения правил парковки приходится около 70-80 процентов проблем, с которыми сталкиваются инспекторы МуПо.

Тоомпере призывает водителей быть особенно бдительными и соблюдать правила парковки.

«Цель не в том, чтобы штрафовать людей, а в том, чтобы повысить уровень соблюдения ими закона, но, к сожалению, в некоторых случаях это приходится делать с помощью предупредительного штрафа. Первые штрафы в размере 40 евро уже выписаны инспекторами МуПо», - добавил он.