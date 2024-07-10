Председатель Центристской партии Михаил Кылварт провел в понедельник онлайн-эфир на Facebook и в TikTok, в котором порассуждал о футболе, высказал недовольство текущей экономической и налоговой политикой правительства, раскритиковал городские власти и ответил на острые вопросы зрителей.
Собираются ли центристы объединиться с реформистами и что с зарплатами политиков? Кылварт выступил в TikTok
В довольно длинной вступительной части эфира Михаила Кылварт затронул, среди прочего, и футбол. В связи с тем, что сейчас многие жители страны смотрят чемпионат Европы по футболу, Кылварт обратился к теме спорта на муниципальном уровне. По его словам, для действующей городской власти спорт совершенно не является приоритетом.
В качестве аргумента он привел тот факт, что на площади Вабадузе в этом году не были установлены экраны для просмотра матчей ЧЕ по футболу. Новая управа решила сэкономить на зрелище, которое требует приобретения лицензии на трансляцию.
Также Михаил Кылварт упомянул закрытие Таллиннской спортивной школы в апреле этого года. Правда, он не сказал, что школу было решено закрыть после того, как независимый аудит выявил управленческие нарушения.
Также в ходе эфира экс-мэр столицы рассказал о своем крайне отрицательном отношении к налоговому пакету правительства, о необходимости поддержки предпринимателей и ведении правительством политики протекционизма для своего бизнеса.
Обратился он и к теме государственной обороны. В качестве источника покрытия срочных оборонных расходов, в том числе покупки необходимого количества снарядов, Кылварт предложил использовать кредитные средства. При этом он считает, что взятые взаймы деньги разумно направить на инвестиции в сфере обороны.
Ответы на вопросы зрителей были наиболее интересной частью эфира. Слушатели снова вернулись к вопросу о так называемом предательстве в таллиннской коалиции, когда центристы потеряли власть.
Лидер центристов заявил, что на сегодня руководство Центристской партии не имеет желания сотрудничать с социал-демократами. «В этом нет смысла», - сказал Кылварт.
По его словам, дело даже не в том, что СДП воткнула ЦП пресловутый нож в спину, а в необъяснимости этого решения. «Никакого кризиса не было. Если партнер по коалиции принимает такое решение, то с таким партнером в ближайшее время сотрудничать было бы очень странно».
Об отношении к Партии реформ руководитель ЦП высказался, отвечая на неожиданный вопрос: не собирается ли ЦП объединиться c Партией реформ? Слушатель считает, что в этом случае Михаил Кылварт мог бы набрать на предстоящих муниципальных выборах еще больше голосов, а Партия реформ стала бы либеральнее.
«Ну это шутка, скорее. Я не думаю, что она стала бы с моим приходом либеральнее, а также не думаю, что мой избиратель бы это одобрил», - сказал Кылварт. По его мнению, людям не нравится, когда политики уходят из партии и ищут себе место повыгоднее в такие моменты, когда партия переживает трудные времена.
Здесь можно было бы поставить под сомнение точку зрения руководителя ЦП, если вспомнить прекрасный результат Юри Ратаса (он получил 33 612 голосов, Кылварт - 27 565 голосов) на прошедших выборах в Европарламент. Трудно сказать, действительно ли людям его выход из ЦП и поиск лучшего места не понравился.
Еще один зритель обратился к вопросу зарплат политиков. Он спросил, почему его мать-пенсионерка, проработавшая сорок лет врачом, получает от государства 400 евро, а у политиков такие огромные зарплаты.
Кылварт согласился с тем, что такая ситуация крайне несправедлива, и напомнил, что действующее правительство собирается обложить налогом доходы пенсионеров.
Отвечая на этот вопрос, Михаил Кылварт процитировал одну из своих избирательниц, которая сказала, что политики прежде чем принимать решения должны попробовать пожить на зарплату обычного человека.
Он подчеркнул, что претензия совершенно справедлива и что политики не знают настоящей жизни. «Это проблема политиков, что они реальной жизни не видят. Эта реальная жизнь для политиков - таблицы EXCEL и лозунги», - сказал руководитель ЦП.
В этом контексте ведущий и руководитель по коммуникациям ЦП Андрес Кальвик напомнил, что правительство решило взимать подоходный налог со средней пенсии и выше. О зарплате Михаила Кылварта на посту мэра Таллинна, а также о зарплатах других центристов на муниципальных должностях Кальвик и Кылварт не упоминали.
Что ожидает на будущих выборах партии «Ээсти 200» и Koos? По словам Кылварта, «Ээсти 200» он считает партией-проектом. «Может, на муниципальных выборах мы еще увидим списки этой партии, но на следующих выборах в Рийгикогу их скорее всего не будет. А если и будут, то избирательный порог не преодолеют». Вопрос о будущем партии Koos остался без ответа.