Собираются ли центристы объединиться с реформистами и что с зарплатами политиков? Кылварт выступил в TikTok

Лидер центристов заявил, что на сегодня руководство Центристской партии не имеет желания сотрудничать с социал-демократами. «В этом нет смысла», - сказал Кылварт.

По его словам, дело даже не в том, что СДП воткнула ЦП пресловутый нож в спину, а в необъяснимости этого решения. «Никакого кризиса не было. Если партнер по коалиции принимает такое решение, то с таким партнером в ближайшее время сотрудничать было бы очень странно».

Об отношении к Партии реформ руководитель ЦП высказался, отвечая на неожиданный вопрос: не собирается ли ЦП объединиться c Партией реформ? Слушатель считает, что в этом случае Михаил Кылварт мог бы набрать на предстоящих муниципальных выборах еще больше голосов, а Партия реформ стала бы либеральнее.

«Ну это шутка, скорее. Я не думаю, что она стала бы с моим приходом либеральнее, а также не думаю, что мой избиратель бы это одобрил», - сказал Кылварт. По его мнению, людям не нравится, когда политики уходят из партии и ищут себе место повыгоднее в такие моменты, когда партия переживает трудные времена.