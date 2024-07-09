Украина, Израиль, Узбекистан: граждан каких стран не пустили в Эстонию в Нарве, Койдула и Лухамаа

Полтора десятка иностранцев не смогли попасть в Эстонию из России в минувшие выходные, сообщает Департамент полиции и погранохраны. В Нарву не смогли въехать семеро россиян, двое граждан Украины, двое граждан Молдавии, а также гражданин Израиля. Проехать через южные КПП Койдула и Лухамаа не смогли еще двое граждан Молловы, один гражданин Сербии и один гражданин Узбекистана.

«Иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о целях поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности», - уточнили в PPA.

Все иностранцы был вынуждены вернуться в Россию.

В то же время 5 июля в Эстонию через Койдула смог въехать гражданин Беларуси, у которого при досмотре были обнаружены сразу три не принадлежащих ему водительских удостоверения. «После процессуальных действий мужчине разрешили войти», - уточняется в пресс-релизе PPA. Чужие документы были изъяты.

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Еще у троих иностранцев были выявлены проблемы с законным пребыванием на территории Эстонии. Судьба каждого из них сложилась по-разному.

5 июля гражданину Республики Молдова, 2003 года рождения, было предписано покинуть Эстонию с запретом на въезд в Шенгенскую на четыре года. Иностранец незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 119 дней. Мужчина был отправлен в центр задержания.

6 июля гражданину Грузии 2008 года рождения было предписано покинуть Эстонию с запретом на въезд сроком на один месяц, поскольку мужчина незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение четырех дней. Мужчина покинул Таллинн на пароме, который ушел в Швецию.

7 июля в Таллиннском аэропорту был обнаружен гражданин Республики Филиппины 1988 года рождения, незаконно находившийся на территории Шенгенской зоны в течение 28 дней, один из которых он провел в Эстонии. Поскольку мужчина улетал дальше, мужчина был оштрафован на 240 евро.

За прошедшую неделю 104 украинских военных беженца обратились за временной защитой в Эстонии. Всего на данный момент 32 557 военных беженцев имели действующую временную защиту в Эстонии. Кроме того, на прошлой неделе 28 граждан Украины обратились за международной защитой в Эстонии, уточнили в PPA.

Ранее стало известно о серии нарушений на восточной границе.