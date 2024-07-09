Санкции Швейцария дала россиянам несколько часов, чтобы завершить в стране свои дела

Федеральный департамент экономики, образования и исследований (WBF), отвечающий в Швейцарии за санкции, 8 июля 2024 года расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария приняла изменения, принятые ЕС в связи с продолжающейся военной агрессией России против Украины.

«В ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на продолжающиеся дестабилизирующие действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, ЕС 24 июня 2024 года принял новые меры в рамках своего 14-го пакета санкций против России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года WBF ввел санкции в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций на территории Швейцарии», - сказано в сообщении на сайте правительства этой традиционно нейтральной стране Европы.

В число новых физических лиц, попавших под санкции, в частности, входят бизнесмены, пропагандисты, а также сотрудники вооруженных сил и судебных органов.

«Под санкции также попали лица, ответственные за депортацию украинских детей, а также сотрудники ФСБ. В число новых компаний и организаций, попавших под санкции, в первую очередь входят российские оборонные предприятия и компании, которые активно участвуют в обходе санкций в финансовом и коммерческом секторах», - рассказали в Федеральном совете Швейцарии.

Число лиц, компаний и организаций, попавших под санкционный режим России, превышает 2200, что соответствует показателю ЕС, подчеркивается в пресс-релизе.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, премьер-министр Нидерландов, будущий генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский на Мирной конференции по Украине. Люцерна, Швейцария, 16 июня 2024 года. Фото: ABACA / Scanpix