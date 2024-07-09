Власти Швейцарии присоединились к санкциям против России. Впредь не у дел в этой стране останутся и пропагандисты, и крупный бизнес. Фигурантам списка дано несколько часов на решение соответствующих вопросов. Решение вступает в силу вечером во вторник.
Санкции ⟩ Швейцария дала россиянам несколько часов, чтобы завершить в стране свои дела
Федеральный департамент экономики, образования и исследований (WBF), отвечающий в Швейцарии за санкции, 8 июля 2024 года расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария приняла изменения, принятые ЕС в связи с продолжающейся военной агрессией России против Украины.
«В ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на продолжающиеся дестабилизирующие действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, ЕС 24 июня 2024 года принял новые меры в рамках своего 14-го пакета санкций против России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года WBF ввел санкции в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций на территории Швейцарии», - сказано в сообщении на сайте правительства этой традиционно нейтральной стране Европы.
В число новых физических лиц, попавших под санкции, в частности, входят бизнесмены, пропагандисты, а также сотрудники вооруженных сил и судебных органов.
«Под санкции также попали лица, ответственные за депортацию украинских детей, а также сотрудники ФСБ. В число новых компаний и организаций, попавших под санкции, в первую очередь входят российские оборонные предприятия и компании, которые активно участвуют в обходе санкций в финансовом и коммерческом секторах», - рассказали в Федеральном совете Швейцарии.
Число лиц, компаний и организаций, попавших под санкционный режим России, превышает 2200, что соответствует показателю ЕС, подчеркивается в пресс-релизе.
14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня 2024 года, предусматривает ряд дальнейших мер, включая меры в энергетическом секторе, финансовом секторе и товарном секторе. В настоящее время рассматриваются различные меры, чтобы Федеральный совет мог определиться с возможным принятием новых санкций, сообщает сайт правительства Швейцарии.
Отдельно подчеркивается, что под санкции попали государственные российские пропагандистские медиа.
«WBF наложил запрет на рекламу четырех СМИ «Голос Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета» из-за продолжающихся пропагандистских и дезинформационных кампаний России. В отличие от мер ЕС, на эти СМИ не распространяется запрет на вещание в Швейцарии. Хотя эти каналы являются инструментами целевой пропаганды и дезинформации со стороны России, Федеральный совет по-прежнему считает, что более эффективно противопоставлять ложным и вредным заявлениям факты, а не запрещать их», - сказано в сообщении правительства Швейцарии.
При этом, сообщая о решении ограничить бизнес в стране целой группе связанных с РФ лиц и компаний, правительство Швейцарии дало время на минимизацию потерь фигурантов санкционного списка.
«Изменения вступят в силу 9 июля 2024 года в 18:00 (19:00 в Эстонии - прим.ред.)», - уточнили в швейцарском правительстве.
Стоит напомнить, что Швейцария известна как место, где: либо вели бизнес, либо имели собственность многие известные функционеры России, так или иначе связанные с Путиным. Ранее СМИ сообщали о швейцарском бизнесе бывшего главы РЖД, друга Путина Владимира Якунина. Структуры именно этого выходца из спецслужб помогали создавать православный храм в Ласнамяэ. Якунин с 2014 года находится под санкциями США и Австралии, а с 2022 года и Великобритании, но не является фигурантом санкционных списков ЕС.