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Эстония договорилась с союзниками сотрудничать в минировании Балтийского моря

rus.postimees.ee
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает морскую мину времен Первой мировой войны, извлеченную из Северного моря, Институт исследований компьютерной графики Фраунгофера, Росток, Германия, июнь 2022 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает морскую мину времен Первой мировой войны, извлеченную из Северного моря, Институт исследований компьютерной графики Фраунгофера, Росток, Германия, июнь 2022 года. Фото: dpa / picture-alliance

Министр обороны Финляндии рассказал о предварительных итогах саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. Соседи по Балтийскому морю будут координировать деятельность по использованию морских мин.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Норвегия и Дания подписали письмо о намерениях по вопросам сотрудничества в области морских мин (Naval Mines Baltic Sea). Об этом сообщает сайт Министерства обороны Финляндии.

«Финляндия играет важную роль в сотрудничестве. Финляндия сохранила опыт и ноу-хау, связанные с морскими минами, как в Силах обороны, так и в промышленности. Опыт работы в области морских мин в Финляндии находится на мировом уровне», - прокомментировал договоренности союзников НАТО на Балтике министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, адмирал Роб Бауэр (председатель Военного комитета НАТО) и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 февраля 2024 года.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, адмирал Роб Бауэр (председатель Военного комитета НАТО) и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 февраля 2024 года. Фото: ABACA / Scanpix

Сотрудничество по морским минам направлено на укрепление общей обороны региона Балтийского моря и изучение возможностей практического сотрудничества в области закупок, логистики и эксплуатации систем морского минного вооружения.

«Исходя из последних событий, необходимо уметь защитить критически важную подводную инфраструктуру и в конечном итоге, конечно, территориальную целостность каждого государства», - отметил Хаккянен.

В сообщении на сайте Минобороны Финляндии отмечается, что соглашение было подготовлено под руководством Германии.

О том, что Балтийское море становится внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии, политики и военные стран региона заявляли еще в 2022 году. В октябре 2023 года был разрушен газопровод между Эстонией и Финляндией. Официальные причины техногенной аварии до сих пор не названы. Однако, по данным СМИ к ЧП имеет отношение китайское грузовое судно бизнесмена, который связан с Россией.

Кроме того Финляндия подписала Декларацию Северных стран по воздушному пространству. Основная цель декларации - улучшить и укрепить планирование и осуществление воздушных операций в Северной Европе. Так же был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении спутниковой разведки НАТО (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS). Целью программы является улучшение возможностей спутниковой съемки за счет использования уже существующих ресурсов стран-членов.

И, кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании по многонациональному сотрудничеству в разработке и внедрении союзного программного обеспечения для облачных и периферийных сервисов (ACE). Цель этой инициативы - развивать облачные сервисы и их использование, а также выяснить, как страны-члены НАТО могут соединить национальные облачные и периферийные сервисы, используя цифровую базовую сеть альянса.

«Безопасность и оперативная совместимость при любых условиях и во всех операционных средах имеют первостепенное значение для НАТО. Кроме того, сильный северный регион укрепляет потенциал сдерживания и обороны НАТО, а также военное сотрудничество», - прокомментировал эти решения министр обороны Антти Хаккянен.

В мае стало известно, что Финляндия планирует построить собственный завод по производству тротила. В апреле сообщалось, что недалеко от границы с Россией в Финляндии будет создан ​новый штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.

1 июля парламент Финляндии ратифицировал оборонное соглашение с США.

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