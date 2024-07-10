Министр обороны Финляндии рассказал о предварительных итогах саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. Соседи по Балтийскому морю будут координировать деятельность по использованию морских мин.
Эстония договорилась с союзниками сотрудничать в минировании Балтийского моря
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Норвегия и Дания подписали письмо о намерениях по вопросам сотрудничества в области морских мин (Naval Mines Baltic Sea). Об этом сообщает сайт Министерства обороны Финляндии.
«Финляндия играет важную роль в сотрудничестве. Финляндия сохранила опыт и ноу-хау, связанные с морскими минами, как в Силах обороны, так и в промышленности. Опыт работы в области морских мин в Финляндии находится на мировом уровне», - прокомментировал договоренности союзников НАТО на Балтике министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
Сотрудничество по морским минам направлено на укрепление общей обороны региона Балтийского моря и изучение возможностей практического сотрудничества в области закупок, логистики и эксплуатации систем морского минного вооружения.
«Исходя из последних событий, необходимо уметь защитить критически важную подводную инфраструктуру и в конечном итоге, конечно, территориальную целостность каждого государства», - отметил Хаккянен.
В сообщении на сайте Минобороны Финляндии отмечается, что соглашение было подготовлено под руководством Германии.
О том, что Балтийское море становится внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии, политики и военные стран региона заявляли еще в 2022 году. В октябре 2023 года был разрушен газопровод между Эстонией и Финляндией. Официальные причины техногенной аварии до сих пор не названы. Однако, по данным СМИ к ЧП имеет отношение китайское грузовое судно бизнесмена, который связан с Россией.
Кроме того Финляндия подписала Декларацию Северных стран по воздушному пространству. Основная цель декларации - улучшить и укрепить планирование и осуществление воздушных операций в Северной Европе. Так же был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении спутниковой разведки НАТО (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS). Целью программы является улучшение возможностей спутниковой съемки за счет использования уже существующих ресурсов стран-членов.
И, кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании по многонациональному сотрудничеству в разработке и внедрении союзного программного обеспечения для облачных и периферийных сервисов (ACE). Цель этой инициативы - развивать облачные сервисы и их использование, а также выяснить, как страны-члены НАТО могут соединить национальные облачные и периферийные сервисы, используя цифровую базовую сеть альянса.
«Безопасность и оперативная совместимость при любых условиях и во всех операционных средах имеют первостепенное значение для НАТО. Кроме того, сильный северный регион укрепляет потенциал сдерживания и обороны НАТО, а также военное сотрудничество», - прокомментировал эти решения министр обороны Антти Хаккянен.
В мае стало известно, что Финляндия планирует построить собственный завод по производству тротила. В апреле сообщалось, что недалеко от границы с Россией в Финляндии будет создан новый штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.
1 июля парламент Финляндии ратифицировал оборонное соглашение с США.