Эстония договорилась с союзниками сотрудничать в минировании Балтийского моря

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Норвегия и Дания подписали письмо о намерениях по вопросам сотрудничества в области морских мин (Naval Mines Baltic Sea). Об этом сообщает сайт Министерства обороны Финляндии.

«Финляндия играет важную роль в сотрудничестве. Финляндия сохранила опыт и ноу-хау, связанные с морскими минами, как в Силах обороны, так и в промышленности. Опыт работы в области морских мин в Финляндии находится на мировом уровне», - прокомментировал договоренности союзников НАТО на Балтике министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, адмирал Роб Бауэр (председатель Военного комитета НАТО) и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 февраля 2024 года. Фото: ABACA / Scanpix

Сотрудничество по морским минам направлено на укрепление общей обороны региона Балтийского моря и изучение возможностей практического сотрудничества в области закупок, логистики и эксплуатации систем морского минного вооружения.

«Исходя из последних событий, необходимо уметь защитить критически важную подводную инфраструктуру и в конечном итоге, конечно, территориальную целостность каждого государства», - отметил Хаккянен.

В сообщении на сайте Минобороны Финляндии отмечается, что соглашение было подготовлено под руководством Германии.

О том, что Балтийское море становится внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии, политики и военные стран региона заявляли еще в 2022 году. В октябре 2023 года был разрушен газопровод между Эстонией и Финляндией. Официальные причины техногенной аварии до сих пор не названы. Однако, по данным СМИ к ЧП имеет отношение китайское грузовое судно бизнесмена, который связан с Россией.