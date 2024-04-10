Штаб войск НАТО создают в Финляндии в 130 километрах от границы с Россией

О создании штаба НАТО недалеко от Ленинградской области РФ 10 апреля со ссылкой на свои источники сообщила финская газета Iltalehti.

«На территории Миккели находится так называемый штаб высокой готовности, который круглосуточно находится в оперативной готовности к действиям. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Вашингтоне в июле», - уточняют финские журналисты.

Уточняется, что работа штаб-квартиры НАТО в Миккели будет координироваться напрямую из штаб-квартиры альянса в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время финский штаб альянса будет планировать и осуществлять «учебную деятельность НАТО в регионе».

О необходимости создания единого центра управления НАТО в Северной Европе Iltalehti заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

«Мы согласны с этим вопросом и уже некоторое время работаем над этим. Для того чтобы мы могли по-настоящему воспользоваться преимуществами членства всех стран Северной Европы в НАТО, важно, чтобы у нас был единый штаб всех вооруженных сил», - сказал Грам.

Источники Iltalehti в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили, что именно позиция Норвегии даже имела решающий эффект для подготовки решения.

Финский город Миккели находится всего в 130 километрах от погранперехода Нуйамаа на границе с Россией и в 140 километрах от приграничной Иматры.