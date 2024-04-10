Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском городе Миккели. По автомобильным дорогам это менее двух часов езды до границы с Россией. Ранее стало известно, что Россия перебрасывает к финской границе стратегические бомбардировщики.
Штаб войск НАТО создают в Финляндии в 130 километрах от границы с Россией
О создании штаба НАТО недалеко от Ленинградской области РФ 10 апреля со ссылкой на свои источники сообщила финская газета Iltalehti.
«На территории Миккели находится так называемый штаб высокой готовности, который круглосуточно находится в оперативной готовности к действиям. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Вашингтоне в июле», - уточняют финские журналисты.
Уточняется, что работа штаб-квартиры НАТО в Миккели будет координироваться напрямую из штаб-квартиры альянса в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время финский штаб альянса будет планировать и осуществлять «учебную деятельность НАТО в регионе».
О необходимости создания единого центра управления НАТО в Северной Европе Iltalehti заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
«Мы согласны с этим вопросом и уже некоторое время работаем над этим. Для того чтобы мы могли по-настоящему воспользоваться преимуществами членства всех стран Северной Европы в НАТО, важно, чтобы у нас был единый штаб всех вооруженных сил», - сказал Грам.
Источники Iltalehti в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили, что именно позиция Норвегии даже имела решающий эффект для подготовки решения.
Финский город Миккели находится всего в 130 километрах от погранперехода Нуйамаа на границе с Россией и в 140 километрах от приграничной Иматры.
В понедельник Rus.Postimees сообщал, что закрытую финляндско-российскую границу как раз в районе Иматры посетил министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
При этом источники издания в НАТО сообщают, что примерно 375 новых офицеров из стран-членов НАТО должны быть размещены в Норфолке, чтобы штаб мог руководить операциями сухопутных войск и быть готовым принять управление Швецией и Финляндией. По данным источников, доля Финляндии в числе новых офицеров, которые будут отправлены в Норфолк, составляет не менее 25 человек.
«Нам нужна тактическая подчиненная структура штаба. Норвегия хочет взять на себя ответственность за низший состав ВВС, - говорит Грэм. - Подштаб сухопутных войск будет дислоцироваться в Финляндии. Это рекомендовал командующий нашими силами обороны», рассказывает Грэм.
Выбор для штаба НАТО именно города Миккели в том числе объясняется тем, что там есть аэропорт.
«В городе сильны военные традиции, и не следует забывать, что Этеля-Саво (регион столицей которого является Миккели - прим.ред.) является родиной министра обороны Антти Хакканена», - пишет Iltalehti.
Издание уточняет, что в настоящее время уже идет переброска в Финляндию тяжелого вооружения США.
«Вооруженные силы США имеют право использовать гавань и складскую зону Вейцилуото. Вейцилуото расположен в Кеми, в южной части Похьянлахти. Вейцилуото - это место, где встречаются глубокая гавань, железная дорога и автодорога. Расстояние от восточной границы также достаточно для борьбы с огнем с территории России, - пишут финские журналисты. - Американцы перевозят туда свое тяжелое вооружение на кораблях».
В планы НАТО входит формирование дивизии сухопутных войск на базе американского вооружения в финской и шведской Лапландии и Северной Норвегии, добавляет Iltalehti со ссылкой на свои источники.
В марте 2023 года Rus.Postimees сообщал, что власти финского города Каухава в Западной Финляндии приглашали базу НАТО к себе.
Финляндия стала членом НАТО ровно год назад - в начале апреля 2023 года. В конце 2023 года Хельсинки и Вашингтон подписал соглашение о военном сотрудничестве, которое разрешает американской армии доступ к военным объектам Финляндии и многое другое.
После решения Финляндии вступить в НАТО российские власти сообщили о планах развертывания новых военных соединений вдоль границы с Финляндией. В августе 2023 годаглава МИД Финляндии сообщала, что на тот момент Россия еще не начала переброску своих войск к границе. В конце марта 2024 года стало известно, что Россия перебрасывает к границе с Финляндией стратегические бомбардировщики.
«Мы должны подготовиться к нападению России, - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в конце февраля 2024 года, - У России есть план воссоздать военные силы и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война».
О технической подготовке России к возможному конфликту с НАТО ранее заявлял и бывший командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что военное вторжение в соседние с Россией страны на Балтике возможно в целях обороны.