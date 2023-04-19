База НАТО в Финляндии появится в 400 километрах от Таллинна

Власти финского города Каухава в Западной Финляндии приняли решение пригласить базу НАТО к себе. О принятом решении сказано 19 апреля 2023 года на официальном сайте администрации этого города и муниципалитета.

«17 апреля 2023 года городское правительство Каухавы единогласно приняло это решение. Город Каухава считает важным, чтобы Финляндия предложила Организации Североатлантического договора создать базу в Каухаве. Каухава — единственный военный аэропорт Финляндии, расположенный в центре Балтийского региона и всех северных стран и имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу в Остроботнии, 2700 метров», - сказано на сайте правительства Каухавы.

При этом Каухава находится сравнительно далеко от российской границы. До Санкт-Петербурга по прямой примерно столько же, сколько до Стокгольма – около 500 километров. До Таллинна по прямой от Каухава около 400 километров.

Финляндия официально вступила в НАТО в начале апреля. В настоящее время идет переброска военной техники из Эстонии в рамках учений Arrow 23.

На прошлой неделе в Эстонию были отправлены новые оборонные планы НАТО. Истребители ВВС Великобритании и ФРГ совместно перехватывают российские военные самолеты в небе над Балтикой.