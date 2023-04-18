Истребители НАТО из Эстонии перехватили военные самолеты России

Британские и немецкие истребители четвертого поколения Typhoons перехватили над Финским заливом два российских истребителя Су-27 и разведывательный самолет Ил-20. Об этом королевские ВВС сообщили на своем официальном сайте через несколько дней после случившегося.

«В пятницу «Тайфуны» ВВС Великобритании и Германии перехватили три российских самолета, летевших вблизи воздушного пространства НАТО над Финским заливом и Балтийским морем. Это были два истребителя Су-27 и разведывательный самолет Ил-20 ВВС России, следовавшие транзитом с материковой части России в Калининградский анклав», - сказано в сообщении.

Британские ВВС опубликовали несколько фотографий на которых отчетливо видны российские военные самолеты.

Сообщается, что российские истребители Су-27 вылетали из Калининградской области на встречу разведчику Ил-20, который следовал в анклав. «Тайфуны» шли рядом с российской военной техникой до передачи сопровождения истребителям Saab Gripen ВВС Швеции. Россия ситуацию не комментировала.

В марте российский истребитель Су-27 атаковал американский беспилотник в небе над Черным морем.

«Мы часто видим, как российские военные самолеты летают над Балтийским морем, поэтому для нас это был обычный перехват. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной защите воздушного пространства НАТО остается неизменной и твердой, - цитирует сайт ВВС Великобритании слова английского пилота, который участвовал в перехвате. - Этот перехват доказал, что вместе с нашими немецкими союзниками мы можем действовать быстро и решительно, чтобы эффективно обеспечить безопасность Североатлантического союза».

Истребители Typhoons королевских ВВС и ВВС Германии взлетали с авиабазы ​​Амари в Эстонии. Это пятый совместный перехват, проведенный двумя странами. В настоящее время английские и немецкие летчики выполняют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии «Азотиз». Совместные полеты проходят с начала марта.

В понедельник стало известно, что прибывшие на эти маневры истребители НАТО в ближайшие дни будут летать над Эстонией на предельно малых высотах.