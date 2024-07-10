В парке Паэ на большом экране покажут финал чемпионата Европы по футболу

«Чемпионат Европы по футболу - одно из самых важных событий для многих любителей спорта. В это воскресенье, 14 июля, мы приглашаем всех любителей футбола в парк Паэ, чтобы вместе посмотреть финал чемпионата Европы на большом экране», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Просмотр игры состоится на задней парковке управы района Ласнамяэ (Pallasti, 54). Следить за трансляцией можно будет на большом экране. Болельщики смогут восполнить силы, купив на месте горячие легкие закуски. Мероприятие бесплатное и безалкогольное.

Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует зрителям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Районная управа напоминает, что данное мероприятие предназначено для всех возрастов, и просит всех участников относиться друг к другу с уважением.

Совместный просмотр финала чемпионата Европы проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с футбольной школой Infonet и FCI Levadia.