Российский политик Кара-Мурза нашелся в Омской тюремной больнице

«Сегодня, 10 июля 2024 года, после многочисленных усилий омскому адвокату Сергею Сафронову удалось посетить его подзащитного в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области», - написал в своем Facebook адвокат Вадим Прохоров.

Он напомнил, что в течение шести дней в нарушение действующего российского законодательства и международно-правовых норм адвокатов не допускали к Владимиру Кара-Мурзе.

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«Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в данный момент относительно стабильное. Но он страдает тяжелым хроническим заболеванием, препятствующим отбывание наказания в условиях исправительной колонии - полинейропатией», - сказал Прохоров.

Как выяснили адвокаты, Владимир Кара-Мурза помещен в Омскую больницу 11 системы ФСИН для проведения медицинского обследования, но основания назначения данного обследования в настоящее время уточняются адвокатами.

«Сейчас адвокаты проводят консультации для определения необходимых мер по предотвращению в дальнейшем столь существенного нарушения прав политзаключенного на доступ к нему адвокатов», - подытожил Вадим Прохоров.

Ранее Rus.Postimees сообщал, что после внезапного перевода из колонии строгого режима ИК-6 Омска к политику почти неделю не пускали адвокатов.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались отравить, как Алексея Навального, в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам лишения свободы Мосгорсудом. Приговор был оглашен на закрытом заседании.

Спустя несколько дней председатели комиссий по иностранным делам 11 государств, в том числе Эстонии, выступили с совместным заявлением, в котором жестко осудили решение российского суда и потребовали немедленного и безоговорочного освобождения политика.