Приветствуя лидеров стран НАТО, собравшихся на саммит в Вашингтоне, президент США Джо Байден пообещал, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам, пишет Би-би-си.
Саммит НАТО в Вашингтоне: Байден обещает Украине новые системы ПВО и убеждает союзников, что выдержит еще один срок
Это обещание стало пока единственным зримым результатом первого дня проходящего в американской столице юбилейного саммита альянса.
В кратком, но напористом выступлении на открытии саммита американский президент заявил, что сейчас, когда в войне России с Украиной наступает «переломный момент», военный альянс «могущественнее, чем когда-либо».
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине.
Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит своих западных союзников увеличить поставки средств ПВО, в которых Украина отчаянно нуждается: в понедельник российская ракета сильно повредила детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Россия отрицает свою причастность, но ООН и военные аналитики, с которыми беседовала Би-би-си, однозначно возложили вину на Москву.
В общей сложности страны НАТО планируют передать пять стратегических систем ПВО и десятки тактических зенитных батарей ближнего радиуса в течение следующего года.
«Мы намерены предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты от продолжающейся российской агрессии, включая преднамеренные атаки России на украинские города, гражданскую и критически важную инфраструктуру», - говорится в заявлении, распространенном после выступления Байдена на открытии саммита.
В соответствии с этими планами, Киев получит четыре системы Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP/T, которую передаст Италия.
Западные партнеры Украины, в первую очередь, США и Европа, подвергаются критике за нежелание предоставлять Украине достаточно количество вооружений для сдерживания российской агрессии, и в первую очередь, средств защиты от массированных ударов с воздуха.
Как отмечается в июньском докладе Кильского института мировой экономики, по-прежнему сохраняется значительное расхождение между важнейшими компонентами системы противовоздушной обороны, такими как комплексы класса Patriot, предоставляемыми Украине, и запасами, имеющимися у стран-доноров.
Так, согласно имеющимся данным, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в арсенале США находилось 480 пусковых установок для комплексов Patriot, у Франции - 40, у Германии - 30, Италии - 20 и 18 у Нидерландов.
При этом недавние американские пакеты военной помощи не содержали компонентов, крайне необходимых для систем ПВО, запрашиваемых Украиной.
В общей сложности Украина, согласно отчету на конец апреля, получила от партнеров 44 пусковых установки для систем типа Patriot, или всего 7% от общего количества, имеющегося у стран, которые предоставляли системы для украинской ПВО на данный момент.
В начале июля было объявлено о поставке еще одного комплекса Patriot от Германии, ставшего четвертым ЗРК этого типа, полученным Украиной (один от США и три - от Германии).
Другие союзники, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, пообещали на саммите предоставить Украине ряд других систем, которые помогут ей расширить зону покрытия своей ПВО. Эти системы включают NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepards. Другие страны согласились предоставить боеприпасы для этих систем.
Президент Зеленский поблагодарил США и других западных партнеров за решение предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, помогут защитить украинцев от российского воздушного террора.
«Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу», - написал Зеленский в соцсети X.
Все внимание к Байдену
«Война закончится, и Украина останется свободной и независимой страной, — сказал Байден в своей речи во вторник. — Россия не победит. Украина победит».
Выступление Байдена длилось около 13 минут и заметно отличалось от дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Президент говорил четко и напористо, а речь его, похоже, имела целью заверить союзников, что он может противостоять своему основному сопернику на предстоящих в ноябре выборах.
В конце своего выступления Байден пригласил на сцену генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, покидающего пост этой осенью, и вручил ему Президентскую медаль Свободы, высшую награду США для гражданских лиц.
Тем временем конгрессмены-демократы встретились в частном порядке, чтобы обсудить дальнейшее лидерство Байдена в партии. Как сообщили участники встречи агентству Associated Press, настроение собравшихся было удрученным. Вечером во вторник уже седьмой член Палаты представителей от Демократической партии, Мики Шеррилл из Нью-Джерси, публично призвал Байдена не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, заявив, что ставки слишком высоки.
Некоторые прибывшие в Вашингтон дипломаты также скептически высказываются о перспективах Байдена.
«Мы не понимаем, как он может оправиться после дебатов, - сказал один неназванный европейский посланник агентству Reuters. - Я не могу представить его во главе США и НАТО еще четыре года».
На саммит НАТО в Вашингтон прибыли лидеры 32 стран-членов альянса, в том числе и новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Я рад подтвердить и вновь заявить о твердой и непоколебимой поддержке НАТО со стороны Лейбористской партии», - сказал он перед отъездом в США.
По словам Стармера, саммит следует рассматривать как доказательство твердой решимости союзников по НАТО «выступить на стороне Украины и противостоять российской агрессии».
Бывший президент и нынешний соперник Байдена на выборах Дональд Трамп в день открытия саммита провел предвыборный митинг в своем гольф-клубе в Дорале во Флориде.
Трамп ранее не раз резко критически высказывался по поводу неспособности стран альянса достичь установленной цели и тратить на оборону не менее 2% от своего валового внутреннего продукта.
Правда, после начала массированного российского вторжения в Украину больше членов НАТО привели или подтвердили обязательство привести свои оборонные бюджеты в соответствие с требованиями альянса.
На митинге Трамп заявил, что эти страны теперь тратят на оборону на «сотни миллиардов долларов» больше, потому что, будучи президентом, он пригрозил на приватной встрече, что Америка не будет защищать их от России, если они не начнут вносить свой вклад в дело общей безопасности.
В феврале Трамп уже говорил что-то похожее. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг отреагировал, сказав, что подобные заявления «подрывают всю нашу безопасность».