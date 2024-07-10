Саммит НАТО в Вашингтоне: Байден обещает Украине новые системы ПВО и убеждает союзников, что выдержит еще один срок

Президент Зеленский поблагодарил США и других западных партнеров за решение предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, помогут защитить украинцев от российского воздушного террора.

«Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу», - написал Зеленский в соцсети X.

Все внимание к Байдену

«Война закончится, и Украина останется свободной и независимой страной, — сказал Байден в своей речи во вторник. — Россия не победит. Украина победит».

Выступление Байдена длилось около 13 минут и заметно отличалось от дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Президент говорил четко и напористо, а речь его, похоже, имела целью заверить союзников, что он может противостоять своему основному сопернику на предстоящих в ноябре выборах.

В конце своего выступления Байден пригласил на сцену генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, покидающего пост этой осенью, и вручил ему Президентскую медаль Свободы, высшую награду США для гражданских лиц.