А переговоры вести, конечно, нужно, они и ведутся, но даже в переговорах существуют некоторые границы, за которые нельзя отступать. Главная из них – это понимание того, что вне зависимости от причины конфликты в XXI веке не должны решаться путем военной агрессии. Как только Россия прекратит свою агрессию, станут возможными и все остальные компромиссы.

Здесь важно помнить, что и переговоры ведутся в определенных реалиях. Зеленский не может себе позволить отдать какую-то часть территории, потому что в Украине такой шаг не найдет общественной поддержки. Как только он пойдет на подобную уступку, украинцы его, вероятно, на следующий же день и свергнут.

Война в Украине – не наше дело. Она далека от нас, и мы в ней не участвуем. У местных русских вообще не надо ничего о ней спрашивать.

Главная внешнеполитическая идея национальной обороны Эстонии основана на понимании того, что все соседи России должны проявлять солидарность друг с другом. По одному Россия разделается с каждым из нас, но до тех пор, пока мы будем поддерживать друг друга, у нас остается надежда.