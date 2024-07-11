В русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии распространяется множество утверждении, созданных пропагандистской машиной российского режима или появившихся вследствие дефицита информации и недоверия в обществе. Последнее Кремль тоже умело использует для раскола обществ западных стран и достижения своих внешнеполитических целей.
Эстония сама зовет войну, Украине помогают больше, чем своим: сканируем пропаганду и заблуждения (8)
Мы свели эти рассуждения в простые предложения и попросили эксперта по стратегическим коммуникациям Ильмара Раага их прокомментировать, снабдив некоторые утверждения комментариями. Рааг ранее занимал должности генерального директора телеканала ETV и советника отдела стратегической коммуникации при Госканцелярии.
Если эта война доберется и до нас, то это потому, что Эстония оскорбляет и провоцирует Россию.
С военной точки зрения война Эстонии с Россией сейчас очень маловероятна. Причина в том, что Россия не рассматривает Эстонию как отдельное оперативное пространство. Планы Генштаба России всегда учитывают возможность эскалации конфликта. Уже в советские времена существовал не Эстонский военный округ, а Прибалтийский военный округ.
Если посмотреть на сражения Первой и Второй мировых войн, то операции Красной Армии на территории стран Балтии всегда были взаимосвязаны. Это простая география. Если война когда-нибудь и начнется, то она обязательно затронет все три страны Балтии одновременно.
Вторая причина, по которой война крайне маловероятна, кроется в том, как Кремль видит Эстонию. Вернее, в том, что у России отдельной политики в отношении Эстонии на самом деле нет. Нам может казаться, что время от времени российские СМИ или спикеры Кремля упоминают нашу страну, но если учесть, сколько в это же время упоминается других стран, то Эстония отходит на второй план.
Основная причина заключается в убежденности Кремля в том, что все страны Балтии, как и Украина, являются лишь продолжением политики НАТО и США. Это, в свою очередь, означает, что, по сути, действия эстонцев для Кремля самостоятельными не являются.
Своим людям так не помогают, как помогают Украине.
Но жители Эстонии и не подвергаются ракетным ударам. На них не сбрасывают авиабомбы. Эстонские семьи не сиротеют из-за того, что глава семейства погиб на войне с агрессором.
На самом деле, есть еще один аспект. Экономическая ситуация Эстонии в первую очередь зависит от рынков Западной Европы. Когда в Германии и Швеции были кризисы, то это оказало негативное влияние и на благосостояние нашей страны. Добавим к этому политику последних 7-8 лет, когда тратилось больше средств, чем зарабатывалось. В какой-то момент приходится начинать расплачиваться за жизнь не по средствам.
От редакции: Гуманитарная и военная помощь Эстонии ни в коей мере не сравнима с теми суммами, которые Эстония тратит на собственную оборону и социальную систему, Украине предоставляется лишь небольшая часть государственных ресурсов.
По данным МИД Эстонии, 2022-2023 году Украина получила от Эстонии вооружений на сумму в 500 миллионов евро (в основном это боеприпасы и оружие, которые простаивали на складах), гуманитарная помощь составила порядка сорока миллионов евро (государство, организации и частные лица). Для сравнения: бюджет социальной сферы Эстонии составил в 2024 году более восьми миллиардов евро.
Россию не победить на поле боя. Нужно садиться за стол переговоров, а не обострять конфликт.
Никто сейчас не планирует захватывать Москву или оккупировать Россию. Такой сценарий действительно маловероятен. Но в XIX веке Россия проиграла Крымскую войну, затем была проиграна Русско-японская война, в Первой мировой войне Россия в конечном счете тоже оказалась в числе проигравших. А Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Из последних войн Россия, можно считать, проиграла Первую чеченскую войну. Поэтому России не впервой проигрывать войны.
А переговоры вести, конечно, нужно, они и ведутся, но даже в переговорах существуют некоторые границы, за которые нельзя отступать. Главная из них – это понимание того, что вне зависимости от причины конфликты в XXI веке не должны решаться путем военной агрессии. Как только Россия прекратит свою агрессию, станут возможными и все остальные компромиссы.
Здесь важно помнить, что и переговоры ведутся в определенных реалиях. Зеленский не может себе позволить отдать какую-то часть территории, потому что в Украине такой шаг не найдет общественной поддержки. Как только он пойдет на подобную уступку, украинцы его, вероятно, на следующий же день и свергнут.
Война в Украине – не наше дело. Она далека от нас, и мы в ней не участвуем. У местных русских вообще не надо ничего о ней спрашивать.
Главная внешнеполитическая идея национальной обороны Эстонии основана на понимании того, что все соседи России должны проявлять солидарность друг с другом. По одному Россия разделается с каждым из нас, но до тех пор, пока мы будем поддерживать друг друга, у нас остается надежда.
Вопросы к местным русским на тему Украины – отдельная тема. С одной стороны, это действительно так: русские в Эстонии не несут никакой ответственности за преступления Кремля, но здесь мы видим, в чем скрывается настоящая медвежья услуга Путина своим соотечественникам. Агрессия и полномасштабная война вызывают очень сильные эмоции.
Ведь все мы наслышаны о том, что многие люди по всему миру так и не смогли простить немцам развязанную Гитлером войну. Нам известно, что не все немцы были нацистами, но при этом мы понимаем и то недоверие, которое испытывали многие народы. В фильме Андрея Тарковского «Иваново детство» есть сцена, в которой Иван, потерявший родителей, не может поверить, что среди немцев были композиторы и художники. «Все они фашисты», – это утверждение маленького мальчика, конечно, несправедливо, но нам понятно, почему он так говорит.
Сегодня Путин поставил всех русских в аналогичную ситуацию. Исправить это смогут только время и достойное поведение каждого из нас. В конце концов, эстонцы в Эстонии тоже оценивают русских соотечественников по поведению конкретного человека.
Эстония не может доверять ни Западу, ни Украине. Для сохранения мира нужно заниматься своими делами и поддерживать со всеми хорошие отношения.
С тем, что любая страна должна в первую очередь заботиться о собственном народе, трудно поспорить. В данном случае Россия заняла такую позицию, которая представляет экзистенциальную угрозу для Эстонии.
Напомним, что в декабре 2021 года Путин выдвинул США и НАТО ультиматум, в котором он, среди прочего, отказал странам Балтии и Польше в праве проводить собственную оборонную политику. Как только в Кремле произойдет смена власти и Россия откажется от имперской политики сфер влияния, сразу же станет возможной нормализация отношений между нашими странами.
У Эстонии нет ни права, ни возможности проводить собственную внешнюю политику в отношении России. Мы выполняем приказы Вашингтона.
Это больше похоже на вопрос веры. Начнем с того, что формально у Эстонии нет никаких обязательств по выполнению распоряжений США. Однако эстонские политики сочли союзнические отношения с США подходящим противовесом российскому давлению. Исторически сложилось так, что судьбой малых стран зачастую являются балансирование между различными сферами влияния.
Простой встречный вопрос: что Россия может предложить Эстонии, чтобы политически это было выгоднее, чем вхождение в союз западных стран? Если вы сможете убедить в этом эстонские партии, то у них появятся все основания вести себя по-другому. Но пока мы предпочитаем более богатый и свободный Запад, а не Россию, где богаты только крупные центры притяжения, а со свободой дела сейчас совсем плохи.
Эстония и остальная Европа начали преследовать русских по этническому признаку за войну, которую они не начинали. Эта русофобия нарушает конституционные права.
Действительно, не все русские виноваты, поэтому недоверие некоторых людей к русским несправедливо. При этом сегодня вопрос прежде всего в том, поддерживают ли русские войну или нет. К несчастью, в Эстонии и других странах Европы есть русские, которые до сих пор размахивают флагами страны-агрессора, а это, конечно, не способствует формированию доверия. Возьмем для сравнения арабов и флаги ИГИЛ.
Мы же знаем, что не все арабы и мусульмане являются боевиками ИГИЛ или поддерживают терроризм, но каждый раз, как кто-то начинает размахивать флагом ИГИЛ, это сразу же вызывает у всех недоверие. Давайте вспомним, как по Москве после теракта в «Крокус-Сити» прокатилась волна спонтанных нападений на иммигрантов из Средней Азии, хотя не все иммигранты связаны с террористической организацией ИГИЛ.
Путин подверг всех русских очень сильному давлению, а причиной русофобии прежде всего стала военная агрессия России против Украины. До тех пор, пока она не прекратится, по совершенно объективным причинам не восстановится и доверие к русским. Это не зависит от властей. Таков эффект войны.
Украина – насквозь коррумпированное несостоявшееся государство, которое не заслуживает такой помощи.
Украина, как и Россия или Эстония, не является идеальной страной. Наверное, ни одна страна не идеальна. Прежде всего, нужно спросить, поможет ли капитуляция перед Россией, коррупции в которой даже больше, чем в Украине, хоть каким-то образом в борьбе с коррупцией в обеих странах? Очевидно, нет.
Украину поддерживают не из-за ее недостатков. Украину поддерживают из принципа, согласно которому конфликты между странами не должны решаться военным путем. То, что сейчас происходит с Россией, является примером для многих других стран. Если России удастся доказать, что в результате войны можно навязать свою волю другой стране, то мы начнем поощрять и все последующие войны.
На сегодняшний день мы видим, что даже США пришлось признать собственный провал в попытке навязать свою волю Ираку или Афганистану, после чего США начали очень настороженно относиться к любой войне. Осмелюсь предположить, что если бы США добились успеха в Ираке и Афганистане, то американские войска уже давно воевали бы в Украине.
Мы поддерживаем Украину именно для того, чтобы снизить вероятность дальнейших войн. А еще мы поддерживаем Украину из-за того, что простые украинцы не виноваты во всех тех трагедиях, которые им пришлось пережить.
От редакции: Европейский союз тщательно мониторит реформы в Украине в связи с ее статусом страны-кандидата на вступление в ЕС. Несмотря на обилие проблем, связанных с коррупцией и эффективностью правового государства, представители ЕС подтверждают наличие значительно прогресса в реформировании страны. В Украине регулярно заводятся уголовные дела по подозрению должностных лиц разного ранга в коррупции. Создано специальное бюро, которое занимается расследованием таких дел.
Русский язык, который просто является одним из языков, представляется как язык агрессора, а это оскорбляет чувства.
Это правда, язык ни в чем не виноват. Даже в украинской армии есть подразделения, в которых солдаты с востока Украины до сих пор говорят друг с другом на русском языке. Тут снова нужно обратиться к первопричине таких обвинений.
Каждый русский должен постоянно посылать в Кремль сигналы о том, что эта война вызывает у него дискомфорт и оскорбляет его чувства. Эта война отрицательно сказывается на возможности говорить на русском. Так оно и есть.
От редакции: ограничение использования русского языка в сфере обслуживания или общении с учреждениями не является дискриминацией, считает уполномоченный по равноправию в Эстонии. Читайте ответы уполномоченного здесь.
Сколько ни старайтесь, но если у вас русское имя и имеется акцент, то на вас все равно будут косо смотреть и своим вы никогда не станете.
С этим я, конечно, не соглашусь. Для начала нужно сказать, что никогда не получится подружиться со всеми, но друзей найти все равно можно. Сейчас и в эстонских министерствах, и даже в Силах обороны есть русские, которые делают карьеру, несмотря на свое происхождение.
Как только мы увидим, что даже в самой священной передаче эстонского телевидения «Актуальная камера» появляется Антон Алексеев, который говорит с русским акцентом, или постоянной гостьей развлекательных передач является Таня Михайлова, а спортсменом года в Эстонии не раз и не два признавался человек с русским именем и акцентом, то мы не сможем говорить о стеклянном потолке. В конце концов, в эстонском правительстве было несколько министров с русскими корнями.
От редакции: мэры столицы Эстонии начиная с 2019 года этнически представляют национальные меньшинства (Михаил Кылварт, Евгений Осиновский). В эстонском публичном секторе и бизнесе много успешных персон, для которых русский – родной язык.
В Эстонии в отношении войны нельзя сохранять даже нейтральность, не говоря уже о том, чтобы иметь альтернативное мнение. Это ограничение свободы слова.
Если вы выскажете нейтральное мнение, то по закону вас не наказать. В тюрьму за это никто не посадит. Поэтому в юридическом смысле свобода слова у нас есть. Но кроме этого, в любом обществе существует мораль, влияние которой зачастую сильнее, чем действие закона. Мораль же формируется по большей части стихийно, и с этим действительно ничего не поделать. Мораль поддерживает сплоченность общества, и в некотором смысле она представляет собой демократию в самом чистом проявлении. Правда, у тех, кто хочет другой морали, вариантов не так уж и много. Жизнь иногда сурова.
На чем основана мораль Эстонии в отношении войны? Это понимание того, что нельзя быть равнодушным к насилию. Даже нейтральное отношение к насилию означает содействие насилию. Однажды в Советской армии я видел, как старослужащие избивали новобранцев. Жестоко избивали. Об одного молодого парня тушили окурки. За всем этим наблюдала группа других солдат, которые уже успели послужить. Они не вмешались. Они остались нейтральными. Благодаря этому дедовщина и была возможной.
От редакции: в Пенитенциарном кодексе Эстонии есть только две конкретные статьи, которые могут иметь связь с этой темой.
Статья 151 гласит, что штрафом до 2400 евро или арестом (проступок), или лишением свободы до трех лет при отягчающих обстоятельствах (преступление) наказывается деяние, публично разжигающее ненависть, насилие или дискриминацию по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, а также по имущественному или социальному положению.
Статья 151(1) гласит, штрафом до 2400 евро или арестом наказывается публичное экспонирование символа, связанного с актов агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или совершением военного преступления в виде, который их поддерживает или оправдывает (квалифицируется как проступок, не преступление).
Русскоязычные жители Эстонии больше не могут публично выражать свое мнение о политике, сразу придет полиция и накажет, как Айво Петерсона.
Айво Петерсона наказали не за публичные высказывания о политике. Ведь на протяжении многих лет тем же самым занимались и политики Центристской партии. Роковым для него стало сотрудничество с Кремлем. На самом деле есть большая разница между простым высказыванием своих мыслей и контактами с российскими спецслужбами, которые среди прочего предоставляют тебе доступ в зону боевых действий.
Давайте, опять же, возьмем в качестве сравнения ислам. Никого не наказывают за то, что он молится Аллаху, но если человек свяжется с ИГИЛ, то это уже будет сотрудничество с террористической организацией.