МНЕНИЕ Спектакль окончен – гаснет свет

Если в нормальном бюджете указаны доходы и расходы, то наш государственный бюджет состоит из целевых областей и программ. Сыэрд говорит, что их содержание абстрактное и лозунговое, и приводит пример целевой области под названием «эффективное государство», добавляя с извинением: «Не смейтесь».
Смеяться здесь действительно нечего, если член финансовой комиссии парламента говорит, что не может понять государственный бюджет. Нас должно это заставить плакать. Особенно потому, что Айвар Сыэрд не сидит где-то в оппозиции, а является членом правящей партии.
Но, по крайней мере, Сыэрда стоит признать за то, что он осмеливается называть черное черным, а белое белым, честно говоря, что сами министерства не используют результативную стратегию государственного бюджета. Другими словами, перед народом разыгрывают спектакль.
Есть надежда, что этот спектакль будет завершен новым премьер-министром. Но спектакль под названием «отмена налогового горба» продолжается.
Вера в единый подоходный налог, которая действительно работала в Эстонии 30 лет назад, возведена Партией реформ в ранг идеологической догмы. Словно при отмене налогового горба начнет действовать непостижимая магия, которая избавит нас от всех бед. И нигде не видно таких смелых членов Партии реформ, которые осмелились бы в этом усомниться.
Но, как пишет Юри Рейнвере: «Там, где в комнату входит идеология, все лампы гаснут».