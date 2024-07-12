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МНЕНИЕ Спектакль окончен – гаснет свет

rus.postimees.ee
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Спор в коалиционном совете в основном идет о том, следует ли сокращать постоянные расходы или сокращать неизрасходованный бюджет, перенесенный с прошлого года.
Спор в коалиционном совете в основном идет о том, следует ли сокращать постоянные расходы или сокращать неизрасходованный бюджет, перенесенный с прошлого года. Фото: Tairo Lutter
  • Вместо государственного управления у нас разыгрывается спектакль
  • Понять бюджет невозможно
  • Единый подоходный налог пользуется статусом идеологической догмы

Очень грустно, что более чем через 30 лет после падения Берлинской стены приходится писать в статье: «Советский Союз вернулся». Именно такой заголовок можно видеть в сегодняшних газетах.

Автор статьи - композитор, живущий в Германии, и лидер мнений Postimees 2022 года Юри Рейнвере, который не известен громкими заголовками. Но ничего не поделаешь, если глаза видят то, что видят.

Рейнвере пишет: «Я часто говорю многим в Германии: "Советский Союз вернулся". Или, по крайней мере: "Мы возвращаемся в СССР". В такой, где ничего на самом деле не функционирует, но государство поет песню о самой лучшей жизни».

Еще более грустно то, что, читая это, мы не можем смеяться над немцами, потому что в этом случае нам придется смеяться и над самими собой. В сегодняшних газетах есть еще много статей с интересными заголовками.

Например, статья экономиста Хейдо Витсура «Как вытащить эстонское государство из ямы?», где говорится о том, что наш государственный бюджет настолько запутан, что сотни миллионов евро просто исчезают. А также о том, что отмена налоговой шкалы лишает бюджет 500 миллионов, которые пытаются вернуть за счет автомобильного налога, который, к сожалению, приносит только 230 миллионов. Снижаем налоги, чтобы затем их повысить?

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У нас также есть интервью Лийны Лакс с членом финансовой комиссии парламента Айваром Сыэрдом (Партия реформ), который прямо говорит, что планы на госбюджет полностью провалились и никто больше ничего не понимает.

Смеяться нечего, когда член финансовой комиссии парламента говорит, что не понимает государственного бюджета. Нас должно это заставить плакать.

Если в нормальном бюджете указаны доходы и расходы, то наш государственный бюджет состоит из целевых областей и программ. Сыэрд говорит, что их содержание абстрактное и лозунговое, и приводит пример целевой области под названием «эффективное государство», добавляя с извинением: «Не смейтесь».

Смеяться здесь действительно нечего, если член финансовой комиссии парламента говорит, что не может понять государственный бюджет. Нас должно это заставить плакать. Особенно потому, что Айвар Сыэрд не сидит где-то в оппозиции, а является членом правящей партии.

Но, по крайней мере, Сыэрда стоит признать за то, что он осмеливается называть черное черным, а белое белым, честно говоря, что сами министерства не используют результативную стратегию государственного бюджета. Другими словами, перед народом разыгрывают спектакль.

Есть надежда, что этот спектакль будет завершен новым премьер-министром. Но спектакль под названием «отмена налогового горба» продолжается.

Вера в единый подоходный налог, которая действительно работала в Эстонии 30 лет назад, возведена Партией реформ в ранг идеологической догмы. Словно при отмене налогового горба начнет действовать непостижимая магия, которая избавит нас от всех бед. И нигде не видно таких смелых членов Партии реформ, которые осмелились бы в этом усомниться.

Но, как пишет Юри Рейнвере: «Там, где в комнату входит идеология, все лампы гаснут».

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