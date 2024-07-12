МНЕНИЕ Спектакль окончен – гаснет свет

Автор статьи - композитор, живущий в Германии, и лидер мнений Postimees 2022 года Юри Рейнвере, который не известен громкими заголовками. Но ничего не поделаешь, если глаза видят то, что видят.

Рейнвере пишет: «Я часто говорю многим в Германии: "Советский Союз вернулся". Или, по крайней мере: "Мы возвращаемся в СССР". В такой, где ничего на самом деле не функционирует, но государство поет песню о самой лучшей жизни».

Еще более грустно то, что, читая это, мы не можем смеяться над немцами, потому что в этом случае нам придется смеяться и над самими собой. В сегодняшних газетах есть еще много статей с интересными заголовками.

Например, статья экономиста Хейдо Витсура «Как вытащить эстонское государство из ямы?», где говорится о том, что наш государственный бюджет настолько запутан, что сотни миллионов евро просто исчезают. А также о том, что отмена налоговой шкалы лишает бюджет 500 миллионов, которые пытаются вернуть за счет автомобильного налога, который, к сожалению, приносит только 230 миллионов. Снижаем налоги, чтобы затем их повысить?

У нас также есть интервью Лийны Лакс с членом финансовой комиссии парламента Айваром Сыэрдом (Партия реформ), который прямо говорит, что планы на госбюджет полностью провалились и никто больше ничего не понимает.