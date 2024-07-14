ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

«ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания», - говорится в сообщении ФБР.

По словам представителя ФБР, спецслужбы для установления личности стрелка в том числе используют анализ ДНК, поскольку у подозреваемого не было при себе документов, удостоверяющих личность, и он был убит после покушения.

Точные мотивы стрелка пока тоже неизвестны. По словам источника газеты Washington Post, нападавший использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15. По данным СМИ, огонь велся с расстояния более 100 метров - вероятно, с крыши соседнего здания.

Полиция Пенсильвании сообщила, что считает установление мотивов нападавшего первоочередной задачей. Кроме того, необходимо быстро выяснить, были ли у него сообщники. Расследование может занять дни, недели или месяцы, цитирует заявление представителя полиции агентство Reuters.

В соцсетях также распространяется видео, которое Крукс, видимо, записал перед покушением на Трампа. На видео стрелок говорит, что «ненавидит республиканцев, ненавидит Трампа».